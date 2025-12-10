Nincsenek szavak: tragikusan fiatalon elhunyt a tehetséges motokrossz-versenyző

Özönlenek a részvétnyilvánítások, miután tragikus módon elhunyt egy feltörekvő motokrossz-versenyző. A 17 éves Enzo Badenas azután vált a spanyol válogatott kulcsemberévé, miután 2022-ben bajnok lett a 85 köbcentis kategóriában. A fiatal tehetség, aki a 2025-ös szezont az EMX125-bajnokságban töltötte, vasárnap vesztette életét, miközben a kelet-spanyolországi Castellónban található Red Sand Park pályán edzett.
Gyászoljuk Enzo Badenast, a Valencia tartománybeli Gandiában 2008. január 24-én született motokrossz-versenyzőt, aki tragikus módon elhunyt. Badenas súlyos balesetet szenvedett december 7-én, vasárnap, egy magánedzés közben. Enzo Badenas 2023-ban csatlakozott a CETDM-hez, miután számos sikert ért el, köztük az előző szezonban megszerezte a spanyol 85 köbcentis bajnoki címet
- erősítette meg a szomorú hírt a Valencia közelében, Cheste városában, a Ricardo Tormo versenypályán található Specialised Centre for Motorsport Training (CETDM) egy közleményben. Kiemeltették, Badenas a karrierje során kiugró személyes és szakmai fejlődést mutatott, ennek köszönhetően számos dobogós helyezést és győzelmet ért el, valamint beválasztották a spanyol motokrossz csapatba, és regionális, országos valamint nemzetközi versenyeken, például az Európa-bajnokságon is részt vett.
A Circuit Ricardo Tormo Technical Centre-t mélységesen elszomorította ez a hír, és a CETDM, valamint a Circuit minden munkatársa részvétét, szeretetét küldi, valamint sok erőt kíván Enzo családjának, kollégáinak, barátainak és szeretteinek ebben a nehéz időszakban. Nyugodjon békében!
- zárták a tisztelgésüket, mialatt a motokrossz rajongói üzenetekben fejezték ki támogatásukat a fiatal versenyző családja és barátai felé.
A legrosszabb hír, amit egy motorosról hallani lehet. Nyugodjon békében. Nagy ölelést küldök a családjának és a barátainak. Élvezte a szenvedélyét, és mostantól a mennyből fog vigyázni a versenytársaira
- írta az egyikük.
Nem találok szavakat. Mindig a szívemben leszel, Enzo!
- tette hozzá egy másik kommentelő.
Enzo az utolsó Instagram-bejegyzését pár nappal a tragédia előtt tette közzé, amelyben boldog születésnapot kívánt argentin születésű édesapjának, Rafaelnek, illetve megosztotta, mennyire hálás neki a támogatásáért, és hogy segített neki valóra váltani az álmait.
A jó és rossz idők ellenére hálát adok Istennek, hogy ezeket melletted élhettem át. El sem tudod képzelni, milyen jó apa vagy, és mennyire büszke vagyok rád. Boldog születésnapot, apa. Szeretlek
- olvasható a könnyfakasztó posztban, a Daily Star beszámolója szerint.
