Nincsenek szavak: tragikusan fiatalon elhunyt a tehetséges motokrossz-versenyző

Özönlenek a részvétnyilvánítások, miután tragikus módon elhunyt egy feltörekvő motokrossz-versenyző. A 17 éves Enzo Badenas azután vált a spanyol válogatott kulcsemberévé, miután 2022-ben bajnok lett a 85 köbcentis kategóriában. A fiatal tehetség, aki a 2025-ös szezont az EMX125-bajnokságban töltötte, vasárnap vesztette életét, miközben a kelet-spanyolországi Castellónban található Red Sand Park pályán edzett.

Tragikusan fiatalon elhunyt a feltörekvő motokrossz-versenyző / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragédia: elhunyt a 17 éves motokrossz-versenyző

Gyászoljuk Enzo Badenast, a Valencia tartománybeli Gandiában 2008. január 24-én született motokrossz-versenyzőt, aki tragikus módon elhunyt. Badenas súlyos balesetet szenvedett december 7-én, vasárnap, egy magánedzés közben. Enzo Badenas 2023-ban csatlakozott a CETDM-hez, miután számos sikert ért el, köztük az előző szezonban megszerezte a spanyol 85 köbcentis bajnoki címet

- erősítette meg a szomorú hírt a Valencia közelében, Cheste városában, a Ricardo Tormo versenypályán található Specialised Centre for Motorsport Training (CETDM) egy közleményben. Kiemeltették, Badenas a karrierje során kiugró személyes és szakmai fejlődést mutatott, ennek köszönhetően számos dobogós helyezést és győzelmet ért el, valamint beválasztották a spanyol motokrossz csapatba, és regionális, országos valamint nemzetközi versenyeken, például az Európa-bajnokságon is részt vett.

A Circuit Ricardo Tormo Technical Centre-t mélységesen elszomorította ez a hír, és a CETDM, valamint a Circuit minden munkatársa részvétét, szeretetét küldi, valamint sok erőt kíván Enzo családjának, kollégáinak, barátainak és szeretteinek ebben a nehéz időszakban. Nyugodjon békében!

- zárták a tisztelgésüket, mialatt a motokrossz rajongói üzenetekben fejezték ki támogatásukat a fiatal versenyző családja és barátai felé.

Rising motocross star Enzo Badenas dead at 17 after horror training accident https://t.co/5f25yaSvOj — Daily Mail Sport (@MailSport) December 9, 2025

A legrosszabb hír, amit egy motorosról hallani lehet. Nyugodjon békében. Nagy ölelést küldök a családjának és a barátainak. Élvezte a szenvedélyét, és mostantól a mennyből fog vigyázni a versenytársaira

- írta az egyikük.

Nem találok szavakat. Mindig a szívemben leszel, Enzo!

- tette hozzá egy másik kommentelő.