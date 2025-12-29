Gyászol a sportvilág: összeesett és elhunyt a hőn szeretett edző

Összeesett és elhunyt egy krikett edző december 27-én, alig pár perccel azelőtt, hogy a csapata elkezdte volna a játékot. Mahbub Ali, a Dhaka Capitals csapatának segédedzője egy edzésen lett rosszul a bangladesi Premier League torna második napján Sylhet városában, majd az Al Harmain Kórházba szállították. Az azonnali újraélesztés és a sürgős orvosi beavatkozás ellenére azonban már nem tudták megmenteni az életét.

Tragédia: összeesett, majd nem sokkal később elhunyt az edző / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Összeesett, majd nem sokkal később elhunyt az edző

A hírek szerint az 52 éves férfi szívrohamot kapott. Az incidens alig 20 perccel azelőtt történt, hogy a Capitals pályára lépett volna a Rajshahi Warriors elleni mérkőzésen. Úgy tudni, Ali még lélegzett, amikor a mentőautó elszállította, az állapota viszont gyorsan romlott.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett segédedzőnk szívrohamot követően elhunyt. Mélységesen megrendített minket ez a visszafordíthatatlan veszteség

- erősítette meg a lesújtó hírt a Dhaka Capitals egy közleményben.

A sokkoló esemény dacára a mérkőzés a tervek szerint zajlott le, noha a játékosok és a stáb tagjai is mélyen meg voltak rendülve. A Dhaka Capitals első mérkőzése előtt a játékosok és a szurkolók egyperces néma csenddel adóztak a kiemelkedő edző emlékének – írja a Daily Star.