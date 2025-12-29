KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamara, Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a sportvilág: összeesett és elhunyt a hőn szeretett edző

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 10:40
gyászedző
A hírek szerint az edző szívrohamot kapott. A férfit azonnal kórházba szállították, ám az életét már nem lehetett megmenteni és elhunyt.
Bors
A szerző cikkei

Összeesett és elhunyt egy krikett edző december 27-én, alig pár perccel azelőtt, hogy a csapata elkezdte volna a játékot. Mahbub Ali, a Dhaka Capitals csapatának segédedzője egy edzésen lett rosszul a bangladesi Premier League torna második napján Sylhet városában, majd az Al Harmain Kórházba szállították. Az azonnali újraélesztés és a sürgős orvosi beavatkozás ellenére azonban már nem tudták megmenteni az életét. 

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Tragédia: összeesett, majd nem sokkal később elhunyt az edző / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Összeesett, majd nem sokkal később elhunyt az edző

A hírek szerint az 52 éves férfi szívrohamot kapott. Az incidens alig 20 perccel azelőtt történt, hogy a Capitals pályára lépett volna a Rajshahi Warriors elleni mérkőzésen. Úgy tudni, Ali még lélegzett, amikor a mentőautó elszállította, az állapota viszont gyorsan romlott. 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett segédedzőnk szívrohamot követően elhunyt. Mélységesen megrendített minket ez a visszafordíthatatlan veszteség

- erősítette meg a lesújtó hírt a Dhaka Capitals egy közleményben.

A sokkoló esemény dacára a mérkőzés a tervek szerint zajlott le, noha a játékosok és a stáb tagjai is mélyen meg voltak rendülve. A Dhaka Capitals első mérkőzése előtt a játékosok és a szurkolók egyperces néma csenddel adóztak a kiemelkedő edző emlékének – írja a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu