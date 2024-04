Tragédia: elhunyt a népszerű híradós

Tragédia történt. Nathan Templeton az ausztrál 7-es csatorna híradósa és riportere volt, és nagy tiszteletnek örvendett az országban. Munkásságára sokan figyeltek, most azonban halálhíre járta be a világsajtót. Egy melbourne-i folyó melletti gyalogösvényen találták meg a holttestét. A hírek szerint kutyasétáltatás közben esett össze, és a helyszínen életét vesztette. Információk szerint egészségügyi problémákkal küzdött, ez okozhatta a halálát. Sétáltatás közben ugyanis rosszul lett, összeesett és elhunyt. Életét már nem lehetett megmenteni - írjka a The Sun. A riporter feleségét és két gyermekét hagyta hátra.