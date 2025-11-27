Rohammentőt riasztottak, elájult egy kosaras a szekszárdi csarnokban

Rohammentőt kellett riasztani a Szekszárd-Mechelen női kosárlabdameccsre. A találkozó után a vendégek már a levezető nyújtást végezték, amikor az egyik játékosuk jelezte, hogy rosszul van. Társai azonnal a segítségére rohantak, végül a mentősök vették kezelésbe.
Rózsa Gábor szekszárdi csapatmenedzser szerint a vércukra esett le a 17 éves Annie Kibedinek, aki emiatt az eszméletét is vesztette. Kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akinek stabilizálták az állapotát, de elővigyázatosság miatt éjszakára benntartották - írja a Teol.hu. Az Európa-kupa meccset a szekszárdiak 74-69-re nyerték meg.
