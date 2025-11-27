Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohammentőt riasztottak, elájult egy kosaras a szekszárdi csarnokban

Szekszárd
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 10:38
hordágykosárlabdameccs
A vendégek játékosának leesett a vércukra. A Szekszárd-Mechelen kosármeccs drámai fordulatot hozott.

Rohammentőt kellett riasztani a Szekszárd-Mechelen női kosárlabdameccsre. A találkozó után a vendégek már a levezető nyújtást végezték, amikor az egyik játékosuk jelezte, hogy rosszul van. Társai azonnal a segítségére rohantak, végül a mentősök vették kezelésbe.

Annie Kibedit hordágyon vitték el a Szekszárd-Mechelen meccs után
Annie Kibedit hordágyon vitték el a Szekszárd-Mechelen meccs után Fotó: Teol, Makovics Kornél

Rózsa Gábor szekszárdi csapatmenedzser szerint a vércukra esett le a 17 éves Annie Kibedinek, aki emiatt az eszméletét is vesztette. Kórházba szállítás után vizsgálatokat végeztek el Kibedin, akinek stabilizálták az állapotát, de elővigyázatosság miatt éjszakára benntartották - írja a Teol.hu. Az Európa-kupa meccset a szekszárdiak 74-69-re nyerték meg.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu