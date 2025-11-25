Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Élet-halál küzdelem: mentőhelikoptert riasztottak Borsodba

mentőket
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 10:05
mentésBorsod
Hihetetlen. Borsodban vittek véghez életmentést.

Drámai jelenetek játszódtak le Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében: az egyik település utcáján lett rosszul egy idős férfi a napokban. A férfi váratlanul összeesett, és pillanatok alatt kisebb csoport gyűlt köré: több arra járó azonnal a segítségére sietett, igyekeztek megnyugtatni, majd értesítették a mentőket

Rémisztő jelenetek Borsodban, rohant a mentő
Fotó: unsplash.com

Hőstett a borsodi településen

A beszámoló szerint a férfi kezdetben magához tért, vérző fejsérülését fájlalta, majd rövid időn belül ismét elvesztette az eszméletét. Ekkor lépett közbe a mentésirányító: telefonon keresztül, lépésről lépésre irányította a bejelentőket, akik késlekedés nélkül megvizsgálták a beteget.  

A mentésirányítás több egységet is riasztott a helyszínre, köztük mentőhelikoptert is küldtek. Néhány perccel később már megérkezett a mentőautó, a kiérkező mentőegység pedig emelt szintű ellátással folytatta az életmentést. A helyszíni beavatkozás és az újraélesztés összehangoltan zajlott, a csapat minden tagja a saját feladatára koncentrált, miközben folyamatosan figyelték a beteg állapotát. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyors reagálás, a bátor helytállás és a bajtársak összehangolt munkája együttesen járult hozzá ahhoz, hogy az idős férfit végül stabil állapotban sikerült kórházba szállítani. A mentőszolgálat mielőbbi felépülést kívánt a betegnek, és gratulált mindazoknak, akik részt vettek a mentésben.

 

