Könnyek között tért vissza Rózsa György: felidézte élete legszebb, legfájdalmasabb történetét

A hazai televíziózás legendája, Rózsa György – akit mindenki a „Kapcsoltam” és a „Zsákbamacska” elegáns műsorvezetőjeként ismer – ezúttal nem kamerák előtt brillírozott, hanem szívből beszélt arról, hogyan szeretett bele a gerendán gyakorló fiatal tornászlányba, Kanyó Évába, akit úgy látott meg, mint „egy hófehér hattyúkirálynőt”.
A szerelem húsz évig tartott, Éva korai halála pedig máig elkíséri:
Minden évben látom őt, amikor átadom a kupát. Valahogy ott van.
A 25. Emlékkupát megható kiállítás, ereklyék és rengeteg nosztalgia kísérte Győrben. A sportos múltidézés mellett persze ott voltak jelen hősei is: Mayer Gréta (DKSE) fölényesen nyerte az összetettet, épp Kanyó Éva kedvenc szerén, gerendán volt a legjobb. Szilágyi Nikolett (DEAC) ezüstöt hozott, Schermann Bianka (Veszprém) pedig bronzot egy hosszú sérülés után.
Rózsa György szerint a mai tornászok között vannak tehetségesek, de az Ónodi-féle „nagy magyar arany” még várat magára. Addig is a győri verseny minden évben emlékeztet arra, hogy a magyar torna egyik legszebb fejezete Kanyó Éva nevéhez kötődik – és hogy Rózsa György története örökre összefonódott vele.
