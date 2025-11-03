Gyászba borult a sportvilág: elhunyt a legidősebb olimpiai bajnok

Szomorú hír rázta meg a sportvilágot: elhunyt a legidősebb olimpiai bajnok.

Elhunyt a legidősebb olimpiai bajnoka, Charles Coste / Fotó: Forrás: Unsplash.com

A francia legenda, Charles Coste, egykori kerékpárversenyző 101 éves korában tért örök nyugalomra. A hírt a francia sportminiszter, Marina Ferrari közölte:

Érzelemdús hírt kaptam: elhunyt Charles Coste, az 1948-as londoni olimpiai bajnok, aki 2024-ben a párizsi olimpiai lángot is hordozta. 101 évesen egy felmérhetetlen sportörökséget hagyott maga után. Részvétemet küldöm a szeretteinek, a kerékpáros közösségnek és mindenkinek, aki az ő útjában a kitartás mintáját látta.

Coste 2024-ben az olimpiai lángot kerekesszékben vitte. Keleti Ágnes halála óta ő volt a legidősebb élő olimpiai bajnok - írja az Origo.