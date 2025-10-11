Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Műtétje után rendőrökre vadászik az olimpiai bajnok magyar sportoló

olimpiai bajnok
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 11:00
Gulyás Michelleöttusa
Kéztöréséből felépülve újra készül a versenyekre a magyar sportoló. Gulyás Michelle olimpiai bajnok persze a civil foglalkozására is odafigyel.

Mosolygós, lendületes, céltudatos – pontosan olyan, mint amikor megnyerte a párizsi olimpia női öttusaversenyét. Gulyás Michelle olimpiai bajnok egy sérülés utáni rehabilitációt követően, az idény végi pihenőn túl van, és ismét belevetette magát a felkészülésbe. Már most megvan a motivációja a következő szezonra. Bár a kéztörése és műtétje miatt a nyári versenyek kimaradtak, most újult erővel, frissen és vidáman mesél arról, hogyan készül az előttünk álló hónapokra. A MOL Fresh Corner 10 éves születésnapi sajtórendezvényén beszélgettünk.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok már az edzőtáborra is készül
Gulyás Michelle olimpiai bajnok már az edzőtáborra is készül Fotó: Bors

„Nemrég kezdtem újra edzeni, egy hónapos pihenő után. Szükségem volt rá, mind mentálisan, mind fizikálisan” – mondja Michelle, aki az alapozó időszakban főként a fizikai számokra koncentrál: futás, úszás és rengeteg mennyiségi munka. 

Most jönnek az edzőtáborok, amik mindig feldobják az embert. Februárban Tenerife következik! A napfény, az óceán és a kinti edzőtábor minden sportoló álma a téli szürkeségből. Mindig jól jön egy kis környezetváltás, főleg a monoton munkás időszakban. Ilyenkor tényleg csak az edzésre lehet koncentrálni – nincs rohanás, nincs határidő, csak a sport.


Gulyás Michelle olimpiai bajnok rendőrként is helytáll

Az öttusázó civilben hadnagy és nyomozó. A rendőrség kötelékében toborzással foglalkozik, és az egyetemen is helytáll. 

Olimpiai bajnokként is ugyanúgy végzem a feladataimat, mint korábban. A toborzás továbbra is a fő területem

 – mondja mosolyogva.

Gyulás Michelle évek óta a rendőrség kötelékébe tartozik Fotó: Police.hu

A jövő év tehát már most tempósnak ígérkezik: három világkupa, Európa-bajnokság, világbajnokság. 

„Nagyon várom, hogy újra versenyezhessek. Engem a versenyzés éltet, nem az edzés. Addigra szeretnék újra topformába kerülni, mert ez az, ami igazán motivál.”

És ha már a motivációról beszélünk: Michelle szerint a fiatalok számára a modern öttusa új korszaka kifejezetten vonzó.

 „Sokan siránkoznak, hogy eltűnt a ló, de én inkább a lehetőséget látom. Az OCR – az akadálypálya – dinamikus, izgalmas, a fiatalokat sokkal inkább megszólítja. Én is megszerettem, és azt látom, hogy a sportág ezzel tényleg előrelépett.”

A sportoló tehát nem a múltat siratja, hanem a jövőt építi – jókedvvel, kitartással és egy erős stábbal a háta mögött. Télen pedig – ahogy mondja – irány Tenerife: egy kis napfény, edzés és feltöltődés, hogy aztán jöhessen a következő nagy menet.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu