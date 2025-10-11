Mosolygós, lendületes, céltudatos – pontosan olyan, mint amikor megnyerte a párizsi olimpia női öttusaversenyét. Gulyás Michelle olimpiai bajnok egy sérülés utáni rehabilitációt követően, az idény végi pihenőn túl van, és ismét belevetette magát a felkészülésbe. Már most megvan a motivációja a következő szezonra. Bár a kéztörése és műtétje miatt a nyári versenyek kimaradtak, most újult erővel, frissen és vidáman mesél arról, hogyan készül az előttünk álló hónapokra. A MOL Fresh Corner 10 éves születésnapi sajtórendezvényén beszélgettünk.

Gulyás Michelle olimpiai bajnok már az edzőtáborra is készül Fotó: Bors

„Nemrég kezdtem újra edzeni, egy hónapos pihenő után. Szükségem volt rá, mind mentálisan, mind fizikálisan” – mondja Michelle, aki az alapozó időszakban főként a fizikai számokra koncentrál: futás, úszás és rengeteg mennyiségi munka.

Most jönnek az edzőtáborok, amik mindig feldobják az embert. Februárban Tenerife következik! A napfény, az óceán és a kinti edzőtábor minden sportoló álma a téli szürkeségből. Mindig jól jön egy kis környezetváltás, főleg a monoton munkás időszakban. Ilyenkor tényleg csak az edzésre lehet koncentrálni – nincs rohanás, nincs határidő, csak a sport.



Gulyás Michelle olimpiai bajnok rendőrként is helytáll

Az öttusázó civilben hadnagy és nyomozó. A rendőrség kötelékében toborzással foglalkozik, és az egyetemen is helytáll.

Olimpiai bajnokként is ugyanúgy végzem a feladataimat, mint korábban. A toborzás továbbra is a fő területem

– mondja mosolyogva.

Gyulás Michelle évek óta a rendőrség kötelékébe tartozik Fotó: Police.hu

A jövő év tehát már most tempósnak ígérkezik: három világkupa, Európa-bajnokság, világbajnokság.

„Nagyon várom, hogy újra versenyezhessek. Engem a versenyzés éltet, nem az edzés. Addigra szeretnék újra topformába kerülni, mert ez az, ami igazán motivál.”

És ha már a motivációról beszélünk: Michelle szerint a fiatalok számára a modern öttusa új korszaka kifejezetten vonzó.

„Sokan siránkoznak, hogy eltűnt a ló, de én inkább a lehetőséget látom. Az OCR – az akadálypálya – dinamikus, izgalmas, a fiatalokat sokkal inkább megszólítja. Én is megszerettem, és azt látom, hogy a sportág ezzel tényleg előrelépett.”