Rossz hír érkezett: idén már nem léphet pályára a korábbi válogatott kézilabdázó

Szöllősi-Zácsik Szandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 18:35
Esztergomi Kézilabda Clubsérüléskézilabda
A közösségi médiában osztották meg a hírt. Szöllősi-Zácsik Szandra, a MOL Esztergom korábbi válogatott kézilabdázója súlyosan megsérült.
Rossz hírt osztottak meg az Esztergomi Kézilabda Club hivatalos Facebook-oldalán, a történelmi nemzetközi továbbjutás örömét követően. Mint írták, Szöllősi-Zácsik Szandra, aki a csapat vezéreként járult hozzá a szenzációs sikerhez a Zvezda elleni hazai selejtezőn, súlyosan megsérült, ami miatt idén már nem léphet pályára.

SZÖLLÕSI-ZÁCSIK Szandra; DE PAULA, Bruna
 Szöllősi-Zácsik Szandra (bal oldalt), a MOL Esztergom korábbi válogatott kézilabdázója súlyosan megsérült / Fotó: Krizsán Csaba /  MTI

Ebben a szezonban már nem léphet pályára a korábbi válogatott kézilabdázó

Az orvosi vizsgálatok elülső keresztszalag-szakadást állapítottak meg, az operáció elkerülhetetlen. Szandra ebben a szezonban sajnos már nem léphet pályára. Veled vagyunk, Szani! Kitartást és erőt a felépüléshez!

- üzenték a posztjukban. 

 

