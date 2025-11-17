Rossz hír érkezett: idén már nem léphet pályára a korábbi válogatott kézilabdázó

Rossz hírt osztottak meg az Esztergomi Kézilabda Club hivatalos Facebook-oldalán, a történelmi nemzetközi továbbjutás örömét követően. Mint írták, Szöllősi-Zácsik Szandra, aki a csapat vezéreként járult hozzá a szenzációs sikerhez a Zvezda elleni hazai selejtezőn, súlyosan megsérült, ami miatt idén már nem léphet pályára.
Az orvosi vizsgálatok elülső keresztszalag-szakadást állapítottak meg, az operáció elkerülhetetlen. Szandra ebben a szezonban sajnos már nem léphet pályára. Veled vagyunk, Szani! Kitartást és erőt a felépüléshez!
- üzenték a posztjukban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.