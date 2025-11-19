„Isten hozott a világon" - megszületett a magyar sztárpár első gyermeke

Garát-Gasparics Fanni és férje, Garát Zsombor július közepén osztották meg a rajongókkal az örömhírt, hogy első közös gyermeküket várják. A jégkorongos álompár akkor még csak sejtetni engedte, mennyire izgatottan készülnek a szülői szerepre, tegnap azonban már egy megható bejegyzésben tudatták a világgal: megszületett kisfiuk, aki a Belián nevet kapta.

Garát-Gasparics Fanni és férje, Garát Zsombor örömhírt osztottak meg, megszületett első közös gyermekük / Fotó: NSO

A friss szülők fotóval és néhány bensőséges gondolattal ünnepelték meg a pillanatot:

A mi kisfiunk nem tudott tovább várni, és a vártnál egy kicsit korábban érkezett. Már most olyan erős és bátor. Isten hozott a világon, kis Belián

- írta Garát házaspár, posztjuk alatt pedig özönlöttek a gratulációk.

Garát Gasparics-Fanni kihagyja a vb-t

A friss édesanya kihagyja a következő jégkorongszezont, így a 2026-os hazai rendezésű divízió I/A-világbajnokságon sem lép majd pályára. Garát-Gasparics Fanni a 2012-es innsbrucki téli ifjúsági olimpián ezüstérmet nyert a jégkorong újonnan bevezetett egyéni ügyességi számában, majd tagja volt a 2019-ben az elitbe feljutó magyar válogatottnak. Összesen négy elit-vb-n szerepelt, és több alkalommal csapatkapitányként vezette a nemzeti csapatot. A harmincéves jégkorongozó jelenleg a svéd Brynäs IF női csapatának oszlopos tagja, most azonban minden figyelmét a gyermekének szenteli.

Pályafutása során 2021-ben és 2023-ban is az év magyar női jégkorongozójának választották, 2012-ben pedig MOB Nők sportjáért junior díjat vehetett át. Mesterdiplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vegyészmérnöki szakán szerezte.

Garát Zsombor menetel a Panthersszel

Garát Zsombor csapata, a Nottingham Panthers hazai pályán rendezheti a jégkorong Kontinentális Kupa hatos döntőjét január közepén. A hétfői bejelentés szerint a magyar válogatott védő együttese a lengyel GKS Katowicével és a lett HK Mogóval került egy csoportba. A brit bajnok Garát az idei szezonban eddig 11 mérkőzésen 6 pontot szerzett a Nottingham színeiben (2 gól, 4 gólpassz) - írta a Nemzeti Sport.

A magyar válogatott védő korábban Észak-Amerikában is játszott, amikor 2014 és 2015 között a Boston Jr. Bandits csapatához szerződött. Garát az idei magyar válogatottnak is tagja volt, amely története során először tudta kiharcolni a bennmaradást az elit-világbajnokságon.