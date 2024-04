„Nehezemre esik felvenni cipőt vagy ruhát" - édesanyja ápolta a műtéten átesett magyar sztárt

„Amint vége a mankózásnak, újra sütök valami finomat a csapattársaimnak” - mondta el a Borsnak Ottawából Garát-Gasparics Fanni, a magyar női jégkorong-válogatott csapatkapitánya. Az észak-amerikai női profiligában szereplő Ottawa csatára márciusban mérkőzés közben esett rosszul. Élete első térdműtétje sikeres volt, ennek ellenére lemarad a klagenfurti divízió I/A-s világbajnokságról. Lapunknak elárulta, hogy mit jelent neki az anyai szeretet Kanadában.

Garát-Gasparics Fanni térdműtéten esett át Fotó: Dömötör Csaba

- Édesanyám hamarosan repül vissza Budapestre, mert meglátogatott, igaz ezt nem így terveztük. Két hete műtötték meg a térdemet, így most lábadozom. Remélem, hogy hamarosan jobban leszek. Az ottawai csapattársaim is nagyon segítőkészek, többen felajánlották, hogy bármire szükségem van, csak szóljak nekik és egyből jönnek. Nagyon jó emberekkel vagyok körülvéve, de azért az anyai szeretet az pótolhatatlan és, amit egy anya megtesz a gyermekéért, azt senki más nem csinálja utána, így hát eljött ilyen messzire is, hogy tudjon nekem segíteni - emelte ki a jelenlegi legjobb magyar női jégkorongozónk, aki 22 éves pályafutása során először szenvedett ilyen komoly sérülést.

- Most a legegyszerűbb dolgokban is segítségre szorulok, hiszen csak az egyik lábamon tudok állni, a két kezemmel pedig 1-1 mankót fogok, tehát például nehéz eljuttatni tárgyakat a lakás egyik pontjából a másik távolabbi zugába. Nehezemre esik felvenni cipőt vagy ruhát, úgyhogy az elmúlt egy hétben erre is kitaláltunk különböző praktikákat édesanyámmal, hogy majd akár egyedül is meg tudjam oldani ezeket. Fizikailag ez egy teljesen új helyzet, új fájdalmakkal, de lelkileg viselt meg jobban ez a sérülés, mert eddig elkerült mindez - mesélte el érdeklődésünkre a 29 esztendős hokis, aki február 28-án a New York elleni 4-2-es siker alkalmával szerezte meg az észak-amerikai női profiliga (a PWHL) történetének első magyar gólját, illetve pontját.

Garát-Gasparics Fanni jelenleg minden nap gyógytornázik és két hétig még szüksége van mindkét mankóra, miközben a jég nagyon hiányzik neki.

- Hasonlóan telik egy napom, mintha edzés lenne, mivel a rehabilitáció és az edzés az ugyanúgy együtt zajlik a csapattal. Sajnos jégre nem mehetek, Szerencsére most már elkezdhetek a konditeremben edzeni, főleg felsőtestre, aztán majd néhány hét múlva alsó testre is. Utána jöhetnek majd a korongkezelési technikai feladatok szárazon, de már ütővel a kézben. Csak ezt követheti majd a jégre lépés, szóval egy folyamatos építési folyamat lesz ez, és közben rengeteget tanulok majd magamról, és persze a türelem a legfontosabb ilyenkor. Néhány nappal az eset után átgondoltam azt, hogyan tudnék ebből kijönni és új célokat állapítottam meg magam számára, mert a munka nem áll meg egy pillanatra sem. Szeretnék erősebben visszatérni, mint amilyen állapotban a sérülés előtt voltam.

A magyar válogatott egyik gólfelelőse 15 mérkőzésen egy gólt szerzett a világ legerősebb női bajnokságában a sérüléséig. Az ottawai csatár konyhatündér oldaláról is bemutatkozott már a kanadai városban. Fanni örül, hogy klubja mindenben támogatja.

- Jó kezekben vagyok itt. A műtétem napján az egyik csapattársam meglepett egy kis édességgel, a másik két barátnőm pedig sushit vett nekem, illetve az ügynököm is rendelt már vacsorát, tehát sokan gondoskodnak rólam. Amikor kiderült itt rólam, hogy szeretek sütni és főzni, egyből kértek valamit, én meg egy csomó muffin-t csináltam, ami nagyon ízlett nekik. Alig várom, hogy két hét múlva megszabadulhassak a mankóimtól, hiszen úgy újra tüsténkedhetek majd óvatosan a konyhában. Mielőtt nyáron hazamegyek, biztos, hogy sütök valami finomságot ismét a csapattársaimnak.

Az április 21-én rajtoló divízió I/A-világbajnokságra készülő válogatottból csapatkapitányként különösen fájó kimaradnia, tervei szerint a vb alatt virtuálisan bár, de ott lesz a kerettel.

- A játékosokkal és az edzői stábbal is kapcsolatban vagyok, de ezt csapatkapitányként kötelezőnek gondolom. Ha már a felkészülés során és a helyszínen nem tudok velük lenni, akkor legalább üzenetekkel és bátorító képekkel próbálom segíteni majd őket. Videókat is küldök nekik azért, hogy a lányok tudják, bármikor fordulhatnak hozzám.

Pat Cortina szövetségi kapitány együttesének az első két hely valamelyikét kell megszereznie a Magyarország, Koreai Köztársaság, Hollandia, Norvégia, Ausztria és Franciaország alkotta klagenfurti hat csapatos csoportban ahhoz, hogy 1 év szünet után rögtön visszajusson a világelitbe.