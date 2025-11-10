Babos Timi könnyek közt tett nagy bejelentést – Videó

Babos Tímea sírva beszélt vesztes párosdöntője után a teniszezőnők Rijádban zajló WTA-világbajnokságán. A háromszoros vb-győztes magyar klasszis nem mondta ugyan ki a végső szó, de minden bizonnyal hamarosan befejezi a pályafutását – jelentette az Origo.

Babos Tímea (balra) sírva köszönt el a WTA-vb-ktől Fotó: Anadolu via AFP

Timi és a brazil Luisa Stefani a fináléban 7:6 (7-4), 6:1-re kikapott a Veronika Kugyermetova, Elise Mertens orosz-belga duótól. Ezt követően előbb Stefani, majd Babos beszélt.

– Nem könnyű utánad beszélni. Soha többet nem beszélhetsz majd előttem, mert nagyon nehéz. Veled kell kezdenem, mert remek szezonunk volt. Igazából véletlenül kerültünk össze, nem tudom tudjátok-e, de akkor hívott, mikor egyik este éppen otthon vacsoráztam. Azt kérdezte, nem játszanék-e vele egy tornán Linzben, de csak azon gondolkodtam, ki lehet ez az ismeretlen szám, mert korában nem igazán beszélgettünk – mondta Babos Tímea brazil párostársáról, akivel szinte véletlenül kerültek össze egy párosba, és alkottak maradandót a tenisz világában.

Babos Tímea nem folytatja Stefanival

– Lenne kedved velem játszani, mert mással nem jutnék be a ranglista alapján? – tette fel a kérdést Stefani. A páros másnap összeállt és végül megnyerte a tornát.

– Így indult a közös történetünk, és micsoda befejezés ez. Nagyon hálás vagyok neked, és azért, amit elértünk. Csak a csapatunk és a családjaink tudják, min mentünk keresztül. Köszönöm, hogy megoszthattam veled ezt a pillanatot.

Sajnos úgy tűnik, nem folytatjuk, de nem azért, mert nem passzolunk, hanem azért, mert nem hiszem, hogy van bennem még egy teljes szezon. Hogy milyen ezt kimondani hangosan? Éppen sírok

– mondta Babos, akinek a párja és édesapja is ott volt a lelátón, és ők is elérzékenyültek.

– Nem tudom, jó vagy rossz trófea nélkül befejezni, de már gyűjtöttem ilyenből hármat, szóval csak boldog vagyok, hogy eljutottunk ebbe a döntőbe. Köszönöm mindenkinek, aki segített a torna megszervezésében és abban, hogy mindez megtörténhetett – tette hozzá, és megköszönte a közönség támogatását is. – Volt pár nagyon kemény évem, szóval az, hogy újra itt lehetek a döntők döntőjében, az fantasztikus. Köszönöm a szüleimnek, a vőlegényemnek, az edzőmnek, az otthoniaknak, Lu családjának is.

Kicsit hosszú lett ez a beszéd, de lehet, hogy ez az utolsó, ezért szeretném kiélvezni, köszönöm mindenkinek!

– mondta a 32 éves teniszező, aki négyszer nyert Grand Slam-döntőt párosban és háromszor volt világbajnok, egyesben a legjobb ranglista-helyezése 25., párosban az első hely volt. A bejelentés alapján közel a visszavonulás.