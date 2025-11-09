Csönd lett úrrá a magyar bajnoki meccs helyszínén, tragédia történt

A csönd lett úrrá vasárnap délelőtt a Pick Arénánál, ahol szombaton még 7200-an szurkoltak a Szeged–Veszprém kézilabda-mérkőzésen. Mint ismert, az másodlagos volt, hogy a vendégek hatgólos hátrányból fordítva megnyerték a bajnokit, ugyanis a hazaiak technikai vezetője, Dobozi Iván a helyszínen hirtelen rosszul lett és elhunyt.
Nagy László, a veszprémiek sportigazgatója már a lefújás után arra kérte a játékosokat, hogy ne ünnepeljék meg a sikert. A pálya környékén többen is zokogni kezdtek, majd érkezett a hivatalos közlemény, miszerint a Szeged technikai vezetője elhunyt.
A mérkőzés másnapján, vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással emlékeztek meg Dobozi Ivánról a Pick Aréna főbejáratánál, a Bika-szobornál, ahová a Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter, a klub jelenlegi és egykori játékosai, a szakmai stáb, a barátok, a szurkolók egy-egy szál virággal búcsúztak a technikai vezetőtől – számolt be róla a Délmagyar.hu.
A Dobozi Iván emlékére tartott gyertyagyújtásról készült képgalériát ide kattintva tudod megnézni!
