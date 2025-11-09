Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csönd lett úrrá a magyar bajnoki meccs helyszínén, tragédia történt

kézilabda
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 18:45
gyászpick szeged
Hirtelen rosszul lett és elhunyt a Szeged kézilabdacsapatának technikai vezetője. Dobozi Iván emlékére gyertyagyújtást tartottak.

A csönd lett úrrá vasárnap délelőtt a Pick Arénánál, ahol szombaton még 7200-an szurkoltak a Szeged–Veszprém kézilabda-mérkőzésen. Mint ismert, az másodlagos volt, hogy a vendégek hatgólos hátrányból fordítva megnyerték a bajnokit, ugyanis a hazaiak technikai vezetője, Dobozi Iván a helyszínen hirtelen rosszul lett és elhunyt.

Dobozi Iván gyertyagyújtás
Dobozi Iván emlékére gyertyagyújtást tartottak Fotó: Török János / Délmagyar.hu

Nagy László, a veszprémiek sportigazgatója már a lefújás után arra kérte a játékosokat, hogy ne ünnepeljék meg a sikert. A pálya környékén többen is zokogni kezdtek, majd érkezett a hivatalos közlemény, miszerint a Szeged technikai vezetője elhunyt.

A mérkőzés másnapján, vasárnap délelőtt 10 órától gyertyagyújtással emlékeztek meg Dobozi Ivánról a Pick Aréna főbejáratánál, a Bika-szobornál, ahová a Szeged elnöke, Szűcs Ernő Péter, a klub jelenlegi és egykori játékosai, a szakmai stáb, a barátok, a szurkolók egy-egy szál virággal búcsúztak a technikai vezetőtől – számolt be róla a Délmagyar.hu.

A Dobozi Iván emlékére tartott gyertyagyújtásról készült képgalériát ide kattintva tudod megnézni!

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu