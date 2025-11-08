Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Szívtépő búcsúüzenet, meghalt a sztársportoló pöttöm kislánya

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 08. 13:51
gyászmlbLos Angeles Dodgersbaseballhalál
A kis Sterling Sol halva született. Alex Vesia és felesége első babájukat gyászolják.
Bors
A szerző cikkei

"Komoly magánéleti okokkal" indokolták Alex Vesia távollétét, de csapata, a Los Angeles Dodgers nélküle is legyőzte a Toronto Blue Jayst és megnyerte az amerikai Major League Baseball bajnokság döntőjét (World Series). A 29 éves dobójátékos néhány nap múltán az Instagramon közölte, hogy kisbabájuk közelmúltbeli halála miatt nem szerepelt a fináléban.

Halva született a Dodgers-sztár Alex Vesia és felesége, Kayla első babája
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Vesia szívtépő üzenetet posztolt a közösségi oldalon a feleségével, Kaylával közösen viselt gyászukról.

Kis angyalkánk, örökké szeretünk és mindig velünk vagy.

A gyönyörű lányunk október 26-án vasárnap a mennyországba ment. Nincsenek szavak arra a fájdalomra, amin keresztülmegyünk, de a szívünkben őrizzük, és becsüljük minden vele töltött percet

írta Alex Vesia, majd a családja nevében megköszönte a Dodgers megértését és az egész baseballcsalád támogatását, szeretetét ebben a nehéz időszakban, illetve köszönetet mondott az orvosi személyzetnek is, amelynek tagjai mindent megtettek a kislány, Sterling Sol életének megmentéséért.

Vesia korábban még július közepén posztolt egy képet az első gyermeküket a szíve alatt hordó feleségéről. Lapértesülések szerint a csöppség halva született.

 

