„Minden reggel úgy ébredek, hogy bárcsak itt lennél” – végső búcsút vettek Ricky Hattontól – galéria

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, szörnyű veszteség érte a sportvilágot, miután szeptemberben menedzsere holtan találta a 46 éves világbajnok bokszolót, Ricky Hattont. A sportolót szombatról vasárnapra virradóra találták meg holtan a manchesteri otthonában. A rendőrség azt közölte, hogy nem merültek fel gyanús körülmények.

Végső búcsút vettek Ricky Hattontól Fotó: AFP / AFP

A legendás bokszolót ma, azaz pénteken helyezték örök nyugalomra, miután a korábbi váltósúlyú és kisváltósúlyú világbajnokot múlt hónapban holtan találták otthonában, a nagy-manchesteri Hyde városában. A 46 éves sportoló halála nemzeti gyászt váltott ki.

A gyászmenet Gee Crossból indult, és Hyde-on keresztül haladt a Manchesteri Katedrális felé. A magánszertartást követően a menet továbbhaladt az Etihad Stadionhoz, a Manchester City otthonához, amely Hatton szívéhez közel állt.

Ricky Hatton gyászoló családja Fotó: AFP / AFP

A katedrálisban délben került sor a zártkörű megemlékező szertartásra. Ezt követően a menet az Etihad Stadionhoz tartott, ahol a bokszoló fia, Campbell könnyekig hatódott, miután tiszteletteljes megemlékezés hangzott el a Burnley elleni mérkőzés előtt.

A nyilvánosság számára is lehetőség nyílt leróni tiszteletet a gyászmenet során, ahogy az a katedrális felé haladt, azonban maga a szertartás már zártkörű volt. A búcsúztatón a sport- és a sztárvilág is képviseltette magát, mások mellett Liam Gallagher, Tyson Fury , valamint Wayne és Coleen Rooney is jelen volt - írja a Mirror.

Wayne Rooney és Tyson Fury Fotó: AFP

Fia, Millie Hatton így búcsúzott édesapjától:

A szívem millió apró darabra tört, amiért nem vagy itt velem és mindazokkal, akik annyira szerettek téged. Minden reggel úgy ébredek, hogy bárcsak itt lennél. Te voltál a legviccesebb ember, akivel valaha találkoztam, és szerencsésnek érzem magam, hogy az apukámnak nevezhetlek. Nem tudok szabadulni a kérdésektől: miért? Miért éreztél így? Miért nem szóltál arról, hogyan érezted magad? Én és mindenki más örökké ezeken a kérdéseken fogunk tűnődni. Nem tudom elhessegetni a gondolatot, hogy sosem fogsz az oltárhoz kísérni, nem fogsz találkozni a gyermekeimmel, az unokáiddal, nem leszel itt, amikor elvégzem az iskolát, és nem fogod látni, ahogy felnövök. (...) Őszintén remélem, hogy soha nem gondolod azt, hogy csalódást okoztál nekem, mert én soha, de soha nem gondolnám ezt. Feltétel nélkül szeretlek és hiányzol, apa.

