"Már csak a szemével kommunikált" - barátját gyászolja a Videoton kupahőse

Gyászol a magyar labdarúgás. A Videoton 1984/1985-ös labdarúgó UEFA Kupában ezüstérmes középpályása, Novath György 67 éves korában elhunyt. Nyár óta tüdőgyulladással kezelték, majd egyik lábának trombózisa megoldhatatlan feladat elé állította a szervezetét.

Novath György 67 éves volt Fotó: Feol.hu

Barátjára a kupadöntős Videoton csatára, Szabó József emlékezett.

Amikor két hete Székesfehérvárról átszállították a csákvári kórházba, már sejtettem, hogy nincs messze az elmúlás. Csodálatos csapattársam volt, szélsőként, középpályásként kitűnt, sőt, beállósként is bizonyított

– mondta az egykori Vidi-középcsatár Szabó József, majd emlékezett arra, hogy egy hónapja a fehérvári kórházban járt látogatóban a nagybetegnél, de Novath már csak a szemével kommunikált, szólni képtelen volt.

"Egy olyan futballista távozott mindörökre, akinél szerényebb embert nem ismert Székesfehérvár, aki tizenkét évig szolgálta a Vidit, és színeiben kétszer szerzett bajnoki bronzérmet."

Novath György történelmi gólt lőtt

1978. októberében 18-án nem játszhattak együtt, tudniillik Szabó éppen katonai szolgálatát töltötte. Így aztán a sóstói Vidi-stadion villanyfényes világító-rendszerét avató bajnokin csak a tévében látta, amint Novath olyan bődületes erejű gólt lőtt a Bp. Honvéd kapujába, amilyet ritkán lát az ember. Azzal nyertek is a fehérváriak 1-0-ra.

Az UEFA Kupa-menetelésünk során a Partizan Beograddal szembeni hazai 5-0-ás győztes meccsen tökéletes átadással szolgált ki, amit követően a labdát elvetődve csúsztattam a jugók kapujába. Kétlábas volt, pokoli erővel lőtt, néhai Kovács Ferenc edzőnk egyik kedvencének számított, ami igen nagy szó!

- folytatta Szabó, aki több korábbi társát is gyászolja a kupadöntős csapatból, Májer Lajos és Horváth Gábor már nem lehetnek közöttünk.

Novath Gyurival együtt éltem meg pályafutásom egyik csúcsát, amikor a Bernabéu-stadionban – a fehérvári első meccs 0-3-ja után - az UEFA Kupa-döntő visszavágóján 1-0-ra nyertünk a Real Madrid ellen. Szegény Májer Lajos rúgta a gólt, Novath Gyuri pedig 59 percig volt pályán. Szélső nélkül maradtam…

– kesergett Szabó József.