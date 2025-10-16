Hatvanhét éves korában elhunyt Novath György. A székesfehérvári együttessel két bajnoki bronzérmet (1984, 1985) szerző, Magyar Népköztársasági Kupa-döntős (1982) futballista - aki csatárként és középpályásként is bevethető volt - a Szent György Egyetemi Oktató Kórház csákvári intézményében halt meg - számolt be róla csütörtökön több székesfehérvári oldal, a media24, az fmc, a feol, a Székesfehérvár Portál, valamint a klub közösségi oldala.
Július közepén súlyos tüdőgyulladással került a fehérvári kórház pulmonológiai osztályára, ahol szeptember közepéig ápolták, majd ellátását a csákvári intézményben folytatták. Kezelése során a teljes tüdőre kiterjedő súlyos gyulladás mellé trombózis is társult az egyik lábában. Novath György tizenkét éven keresztül futballozott a Videotonban, az NB I-ben 1978-ban mutatkozott be, a magyar élvonalban pedig kizárólag a fehérváriaknál játszott, s összesen 255 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. A Videoton az 1984/85-ös idényben a döntőig menetelt az UEFA-kupában, a Real Madrid elleni első mérkőzésen (0-3) végig a pályán volt, az idegenben 1-0-ra megnyert visszavágón pedig a kezdőcsapat tagjaként 51 percet kapott. Temetéséről később intézkednek.
