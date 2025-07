„Ne szórakozz, gyere, igyunk egy sört!" - életveszélyes állapotba került a Videoton legendája

Disztl Petivel voltunk Gyurinál a kórházban, az intenzívről már átkerült a belgyógyászatra, és állapota nem kritikus. Kicsit tartottam ettől találkozástól, mivel a korábban a Videoton egykori balhátvédjét, a mindössze 60 évesen elhunyt Horváth Gábort is meglátogattam pár órával a halálát megelőzően... Nos, Gyuri esetében egyelőre nincs ok a félelemre. Oxigénmasszkal él, és természetesen infúziót kap. Megtudtuk, korábbi tüdőgyulladását számos gyógyszerrel kezelték, akkor haza is engedték, ám később hirtelen rosszra fordult az állapota, ezért száguldott vele a mentő újra Fehérvárra"