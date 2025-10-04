Döbbenet és düh, menedzsere kipakolt a világhírű hegymászó haláláról

Több mint két hónap telt el azóta, hogy egy pakisztáni csúcstámadás (Laila Peak) során, 31 évesen meghalt Laura Dahlmeier, a minden idők egyik legsikeresebb női sílövőjéből lett hegymászó. A kőomlás miatt életét vesztett sportember menedzsere és egyben barátnője, Sophie Schröder most érzelmes bejegyzést tett közzé a tragédia utáni időszak nehézségeiről.
Schröder jelentette be július 30-én a kétszeres olimpiai és hétszeres világbajnok német biatlonista, Laura Dahmeier halálát. A rutinos hegymászóvá lett sportember korábban meghagyta, hogy ilyen esetben a holttestét hagyják a hegyen, senki se kockáztassa érte a halálát a szélsőségesen veszélyes terepeken, kedvezőtlen időjárási körülmények között. A megrázó hír mellett ezt is a menedzsere kommunikálta. Most pedig arról beszélt, milyen nehéz volt lelkileg feldolgoznia az emberi vesztesége mellett azt, ahogy sokan reagáltak a történtekre, kezelték Dahlmeier szörnyű halálát.
Részben megdöbbentett, de leginkább feldühített egyesek tapintatlansága és arcátlansága.
Támadó és sértő kommentárok, e-mailek, a dezinformációtól az összeesküvé-elméleteken át a mesterséges intelligenciával készíttetett videókig, amelyek sem a tényeket, sem a szerzői és a személyiségi jogokat nem tisztelték. Mindezt meggondolatlanságból, túlzott elismerés utáni vágyból vagy tisztán anyagi érdekből. Pedig nem rosszindulatra és spekulációkra, hanem tiszteletre és empátiára lett volna szükség az emberekkel, a valósággal, a méltóságukkal szemben – írta Dahlmeier menedzsere, aki a tragédia után "óriási médialavinát" volt kénytelen kezelni.
– Ezek a hetek extrém módon megterhelőek voltak. Másfelől viszont megmutatták nekem, milyen hatalmas erőt lehet meríteni egy bizalommal teli csapatból, az őszinte empátiából és annak a tudatából, hogy miért és kiért teszed a tőled telhető legjobbat. A menedzsmentet mindig az vezérelte, hogy Laura érdekében járjunk el – célzott arra Sophie Schröder, hogy az elhunyt sztársportoló halálával kapcsolatban csak a legszükségesebb információkat közölte, védve Laura Dahlmeier halála után az emlékét és a szerettei magánszféráját.
– Még sok közös tervünk volt. Azóta is nehéz felfogni, hogy mindezeket már nem valósíthatjuk meg. Laura most mondaná nekem: 'Ne nyafogj már, ideje előre tekinteni' – zárta gondolatait az ügyfelét és barátját gyászoló menedzser.
