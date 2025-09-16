Nem keresik meg az olimpiai bajnok holttestét - Tiszteletben tartják a kérését

A 31 éves német sílövő, Laura Dahlmeier, aki 2019-es visszavonulásáig két olimpiai és hét világbajnoki aranyérmet nyert, július végén vesztette életét Pakisztánban, a Karakoram-hegységben. A tragédia a Laila-csúcs megmászása közben, 5700 méteres magasságban történt, amikor lezuhanó sziklák eltalálták. Mászótársa vészjelzést adott le, majd lejutott az alaptáborba, de a keresést azonnal megakadályozták a rossz látási viszonyok és a kedvezőtlen időjárás, a mentőhelikopterek sem tudtak felszállni.
Menedzsmentje hétfőn közölte, hogy az olimpiai bajnok előre rendelkezett arról: ha halála esetén a kutatócsapat életveszélynek lenne kitéve, akkor ne keressék meg a holttestét. Ennek ellenére német hegymászók expedíciót szerveztek, és állítólag el is kezdték a kutatást, de a küldetést végül törölték – írja a Mandiner.
Laura Dahlmeier a biatlonsport egyik legnagyobb alakja volt, hazájában az egyik legismertebb és legelismertebb téli olimpikonnak számított. 2017-ben Európa hetedik legjobb sportolójának választották, olyan neveket megelőzve, mint Hosszú Katinka. A listán olyan világsztárok szerepeltek, mint Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Roger Federer és Rafael Nadal.
