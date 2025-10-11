"Ő volt életem első szerelme" – elhunyt az olimpiai ezüstérmes magyar sztár

Ötvennyolc éves korában, hosszú, súlyos betegség után elhunyt Köves Csaba, kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres világbajnok kardozó, aki 1992-ban Barcelonában, majd négy évvel később Atlantában a csapat tagjaként harcolt ki olimpiai ezüstérmet. 1991-ben hazai környezetben világbajnoki címet nyert a válogatott tagjaként, 1993-ban Essenben pedig újabb vb-arany került a nyakába a csapatverseny után. A szintén válogatott vívó, Lantos Gabriella a Facebookon megindító sorokkal búcsúzott.

Nekem Csaba volt életem első szerelme, volt egy szép kislány és egy nagyon jóképű fiú, akik szerencsére egy sportágat űztek, és az első pillantásra egymásba szerettek. És ez a szerelem mindent adott, amit adni tud egymásnak két fiatal ember, egymás mellett lettünk felnőttek, sok mindent megtanított nekünk...

– többek között ezt írta Lantos Gabriella, Eb-ezüstérmes, többszörös világkupagyőztes tőrvívó.

Köves Csaba volt a válogatott vezére

Köves Csaba a 90-es évek egyik legjobb kardozója volt, aki nyert összetett világkupát, valamint 1989 és 2000 között között kihagyhatatlan vezére volt a magyar csapatnak.