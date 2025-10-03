Ismét magyar versenyző hódította el a horgászsport legrangosabb serlegét

Hibátlan teljesítménnyel hódította el a horgászsport legrangosabb, klasszikus versenyének, a LXXI. Nemzetek Horgász Világbajnokságnak a serlegét Nagy András, aki harmadik magyarként állhatott a dobogó tetejére a viadal 71 éves történelmében.

Nehéz pálya

A horgászsport legősibb világbajnokságát a boszniai Modrac-víztározón rendezték meg. A 30 nemzetet felvonultató versenyt egy halban gazdag, de rendkívül változatos mederalakulatú és partvonalú versenypályán kellett megvívni, így nehéz feladat várt a csapatokra.

Nagy András hibátlan teljesítménnyel lett világbajnok Fotó: MOHOSZ

– Ez a víztározó egy felduzzasztott patak, melynek vizében mossák át a kibányászott szenet. Az első három szektorban rendkívül sekély a víz, helyenként mindössze 40 centi a mélysége. Halban viszont nagyon gazdag, percenként akár hatot is tudtunk fogni spiccbottal. A már említett szénbányászat miatt az A, B és C szektorban meglehetősen zavaros volt a víz, alig lehetett pár centit lelátni a vízben, míg a másik két szektorban, a D-ben és az E-ben kristálytiszta volt a víztározó, emiatt teljesen más etetési stratégiát és horgászatot kellett kialakítani. Erre pedig mindössze két napunk volt – mondta a Borsnak Nagy András, akinek sikerült tökéletesen kiismernie a versenypályát, hiszen

a teljes mezőnyből egyedüliként hibátlan horgászattal nyerte meg a világbajnokságot.

– A remek csapatmunkának, taktikának köszönhetem a sikert. A háttéremberek folyamatosan mondták, éppen mire horgásszak, fogdossam percenként az apróbb halakat vagy megkockáztassam a nagyhalas pecát. Ennek a keveréke hozta azt, hogy sikerült megnyernem a világbajnokságot.

Hazakerült a trófea

Percenként akár hat halat is sikerült fognia Fotó: Bors

Külön érdekesség, hogy a vb-trófea hazakerült, ugyanis a tavalyi évben szintén magyar versenyző állhatott a dobogó tetejére, akkor Csillag László lett a világbajnok. A harmadik magyar, aki megnyerte ezt a patinás serleget, az Walter Tamás, aki szintén ott volt a boszniai vb-n a magyar együttessel, ráadásul mindhárman egy klubcsapathoz is tartoznak.

Nagyon boldogok voltak, hogy most én nyertem meg a világbajnokságot. Külön öröm számomra, hogy a vándortrófeát Laci adta át nekem. Korábban erre nem volt példa.

Általában sportvezetők osztják a díjakat – tette hozzá Nagy András, aki kiemelte: a magyar válogatott összesítésben a negyedik helyen végzett.