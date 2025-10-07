Vége a találgatásoknak: Ezért halt meg valójában Felix Baumgartner

Ahogy arról a Bors beszámolt, július 17-én, 56 évesen balesetben meghalt Felix Baumgartner. Az elsődleges információk arról szóltak, hogy vélhetően hirtelen rosszullét miatt vesztette el uralmát siklóernyője felett, majd egy szálloda medencéjébe zuhant.

Felix Baumgartner

Fotó: AFP / Fabrice COFFRINI / AFP

Az extrémsport ikonjával az olasz Porto Sant'Elpidio településen történt a tragédia, egy szálloda fölött lévő úszómedencébe zuhant. Úgy tudni, hogy Baumgartner a becsapódáskor már nem élt. A brutális baleset során a hotel egyik alkalmazottja is megsérült a nyakán, őt kórházba kellett szállítani.

A mentősök szerint kisebb csodával is felért, hogy a tragédia nem öltött nagyobb méreteket, ugyanis a történtek idején számos ember tartózkodott az úszómedence térségében, sok gyermek is. Sportoló halála sokakat megrázott, a tragédia körülményeinek hivatalos magyarázata pedig azóta is váratott magára, egészen mostanáig.

Hivatalos: emberi mulasztás okozta Felix Baumgartner halálát

Az Origo Sport beszámolója szerint a fermói államügyész, Raffaele Iannella hivatalosan megerősítette, hogy a halálos baleset emberi mulasztás következménye volt.

A portál szerint egy szakértői vizsgálat kimutatta, hogy Baumgartner siklóernyője kifogástalan állapotban volt, tehát semmilyen műszaki hiba nem történhetett.

A jelentés alapján a tragédia egy hirtelen magasságvesztés után vette kezdetét, amikor az ernyő „zuhanóspirálba” került. Ezt követően Baumgartner nem tudta kivezetni az ernyőt ebből a helyzetből.

A visszaállításhoz folyamatos és határozott húzásra lett volna szükség a jobb kormányzsinóron – ám ez nem történt meg. Ennek következtében a pilóta elveszítette az irányítást, és a spirál megszakítására már nem volt lehetőség

– írja a portál.

Megállapították, hogy a mentőernyő ugyan néhány pillanattal a földet érés előtt kinyílt, azonban az ütközés erején már nem tudott sokat tompítani. Korábbi információk alapján Baumgartner többek között súlyos gerincsérülést szenvedett.