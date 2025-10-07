Vége a találgatásoknak: Ezért halt meg valójában Felix Baumgartner

Ahogy arról a Bors beszámolt, július 17-én, 56 évesen balesetben meghalt Felix Baumgartner. Az elsődleges információk arról szóltak, hogy vélhetően hirtelen rosszullét miatt vesztette el uralmát siklóernyője felett, majd egy szálloda medencéjébe zuhant.
Az extrémsport ikonjával az olasz Porto Sant'Elpidio településen történt a tragédia, egy szálloda fölött lévő úszómedencébe zuhant. Úgy tudni, hogy Baumgartner a becsapódáskor már nem élt. A brutális baleset során a hotel egyik alkalmazottja is megsérült a nyakán, őt kórházba kellett szállítani.
A mentősök szerint kisebb csodával is felért, hogy a tragédia nem öltött nagyobb méreteket, ugyanis a történtek idején számos ember tartózkodott az úszómedence térségében, sok gyermek is. Sportoló halála sokakat megrázott, a tragédia körülményeinek hivatalos magyarázata pedig azóta is váratott magára, egészen mostanáig.
Az Origo Sport beszámolója szerint a fermói államügyész, Raffaele Iannella hivatalosan megerősítette, hogy a halálos baleset emberi mulasztás következménye volt.
A portál szerint egy szakértői vizsgálat kimutatta, hogy Baumgartner siklóernyője kifogástalan állapotban volt, tehát semmilyen műszaki hiba nem történhetett.
A jelentés alapján a tragédia egy hirtelen magasságvesztés után vette kezdetét, amikor az ernyő „zuhanóspirálba” került. Ezt követően Baumgartner nem tudta kivezetni az ernyőt ebből a helyzetből.
A visszaállításhoz folyamatos és határozott húzásra lett volna szükség a jobb kormányzsinóron – ám ez nem történt meg. Ennek következtében a pilóta elveszítette az irányítást, és a spirál megszakítására már nem volt lehetőség
– írja a portál.
Megállapították, hogy a mentőernyő ugyan néhány pillanattal a földet érés előtt kinyílt, azonban az ütközés erején már nem tudott sokat tompítani. Korábbi információk alapján Baumgartner többek között súlyos gerincsérülést szenvedett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.