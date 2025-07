Szívszorító, mit posztolt halála előtt Felix Baumgartner

Felix Baumgartner 56 évesen vesztette életét, a hírek szerint rosszul lett és elvesztette uralmát a siklóernyője felett. Baumgartnerrel az olasz Porto Sant'Elpidio településen történt a tragédia, egy szálloda fölött lévő úszómedencébe zuhant. Az első hírek szerint a becsapódáskor már nem élt. A baleset során a hotel egyik alkalmazottja is megsérült a nyakán, kórházba kellett szállítani. A mentősök szerint a tragédia akár jóval nagyobb méreteket is ölthetett volna, mivel a történtek idején számos ember tartózkodott az úszómedence térségében, sok gyermek is.

Gyászba borultak a szívek Felix Baumgartner halála miatt

Fotó: AFP / Fabrice COFFRINI

A tragédia árnyékában szívszorító látni, miről posztolt nem sokkal a halála előtt Felix Baumgartner. Néhány nappal ezelőtt, július 12-én Olaszországból, Fermo városából, méghozzá a levegőből küldte üdvözletét, valamint bizakodóan arról érdeklődött követőinél, ők hol nyaralnak. Akkor még mit sem sejtve érkeztek a lelkes válaszok, mostanra pedig a bejegyzést elárasztották a búcsúüzenetek.