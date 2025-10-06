Szomorú jóslat, valamire nem képesek Dzsudzsák Balázsék Debrecenben

Továbbra is a debreceni fociban dolgozik Sándor Tamás. A Lokival négyszeres magyar bajnok korábbi 11-szeres válogatott középpályás kitörő örömmel állt újra munkába a DVSC utánpótlásképzésében. Sándor az egyéni képzésért is felel, de persze figyeli a felnőtt nagycsapat munkásságát is. A Loki remekül kezdte a bajnokságot, a tavaly bennmaradásért harcoló klub dobogós, Dzsudzsák Balázs pedig újra szárnyal.

Dzsudzsák hétvégén gólt szerzett a Győr elleni bajnokin Fotó: Török Attila

Dzsudzsák Balázs nem adta fel

Dzsudzsák a jelenlegi szezonban négy gólnál és két gólpassznál jár. Hétvégén azt mondta, bár sokan visszavonultatták már, ő azonban nem adta fel. Sándor Tamás szerint Dzsudzsák is kell a mostani sikerességhez, de a fiatalítás is jól jött. Ugyanakkor a helyi legenda nem vár dobogót a labdarúgó-NB I végére.

Végre a magyar fiatalok hangsúlyosabb szerepet kapnak, de még korántsem eleget, másrészt a széleken vezetett eredményes támadásokkal operálunk. A szombati 9. fordulóban félig zsebben volt a három pont az amúgy roppant átgondoltan felépített ETO FC ellen, amikor Lang Ádám balszerencsés kezezése miatt megítélt büntetőből egyenlített a Győr, mely egyébként szerintem érmes lesz ebben a kiírásban. Hasonlóra viszont a Loki aligha számíthat, tudniillik ahhoz a játékosállománya nem elég erős

- nyilatkozta Sándor a debreceni esélyekről.

Sándor október első napja óta dolgozik az DVSC Labdarúgó Akadémiánál Sándor Csaba és Kerekes Zsombor társaságában, az U14-esektől kezdődően a húszévesekig van feladata bőven.

Hol a támadókkal, máskor a középpályásokkal, majd a védőkkel foglalkozom, és tényleg hihetetlenül élvezem, amit csinálok

– tette hozzá.