Curtis és Judie bevallotta: ezért várnak a gyerekvállalással

Barnai Judit kiemelkedő szezon után mégsem hagyja abba a kosárlabdát, és folytatja karrierjét

Curtis teljes mértékben támogatja felesége döntését, és soha nem szab korlátokat számára

A házaspár tudatosan lassít, lagzijukat és a gyermekvállalást is későbbre tervezik

Hosszú ideig arról szóltak a hírek, hogy Curtis felesége abbahagyja a profi sportot, és hátat fordítva múltjának, nem kosárlabdázik többé az első osztályban. Aztán valami megváltozott: annyira jó szezont játszott a Cegléd csapatában, hogy nem tudott nemet mondani a folytatásra.

Curtis felesége, Judie egyik legjobb szezonján van túl Fotó: TV2 / hot! magazin

„Nem gondoltam volna, hogy így 31 évesen még hozok egy ilyen nagyon extra, fölfele ívelő szezont. Hoztam azt, amit amúgy nyilván elvárok saját magamtól is. Úgyhogy nem volt kérdés, nagyon hamar eldőlt, hogy folytatni fogom, és a következő szezonra is aláírok. Hogy hagyjam abba, amikor a legjobb szezonomat csinálom? Mivel én már két éve elbúcsúztam, és most már azóta a harmadik szezonomat tolom, ezért ez így nyilván vicces, másfelől viszont nagyon örülök neki, hogy ez így megy. Lehet, hogy még egy-két év bennem van” – mesélte a sportoló, aki a TV2 Ázsia Expressz című műsorában is megmutatta kivételes fizikai állapotát.

Mindent beleadtak! - Fotó: TV2 / hot! magazin

Curtis a legnagyobb támogatója felesége sport iránti szenvedélyének

Ugyanakkor természetes, hogy egyedül nem dönthetett, hiszen már családként él a szerelmével, újdonsült férjével, Curtisszel, így természetes volt, hogy beszélgetnek a döntés előtt.

„Félt, hogyan kérdezze meg, de mondtam neki, hogyha kosarazni szeretne és ebben boldog, jól érzi magát, ráadásul ilyen magas színvonalon játszik, akkor ki vagyok én, hogy megtiltsam neki. Ez olyan, mintha megkérdezném, hogy a fesztiválszezonban felléphetek-e” – emlékezett a rapper.

„Ha ebben teljesedik ki, ha megbecsülik, szeretik, én nem fogok közé meg a sportja közé állni” – tette hozzá.

Ez is volt az oka annak, hogy idén végül csak a polgári szertartást tartották meg, a lagzi pedig egyelőre várat magára. Ám ez senki számára nem probléma.

„Nem sietünk sehova. Jól érezzük így magunkat” – mondták a hot! magazinnak.