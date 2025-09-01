Itt az első fotó, férjhez ment a magyar világbajnok

Házasságot kötött a győri olimpikon, világbajnok kenus. Takács Kincső néhány napja mondta ki a boldogító igent, az Instagramra feltöltött fotók szerint a sportoló ragyog a boldogságtól - írja a Kisalföld.

Takács Kincső világ és Európa-bajnok kenus Fotó: kajaksport.hu

A világ- és Európa-bajnok sportoló egy hete nyolcadik lett a milánói vb-n, majd a hétvégén örök hűséget fogadott szerelmének. A nagy napról képeket is megosztott.