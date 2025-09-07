Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Megrendítő hírt kaptunk: reggel már nem ébredt fel, meghalt a sportlegenda

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 07:00
Betegsége vetett véget életének.
Elhunyt a népszerű sportoló, Ken Dryden hokikapus, akit még a Hírességek Csarnokába is beválogattak és, aki hat Stanley kupát nyert a Montreal Canadiens-el az 1970-es években. A híres sportoló rákkal folytatott küzdelme ért véget szeptember 5-én.

népszerű sportoló
Rákbetegségben elhunyt a népszerű sportoló Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ken Dryden kivételes sportoló volt, de kivételes ember is. Az álarc mögött nagyobb volt, mint az élet. Nemcsak a jégkorong egyik legnagyobb dinasztiájának alapkövének elvesztését gyászoljuk, hanem egy családapa, egy figyelmes polgár és egy úriember elvesztését is, aki mélyen befolyásolta életünket és közösségeinket generációkon át. Ő volt az egyik igazi legenda, aki segített formálni ezt a klubot azzá, ami ma

- közölte Geoff Molson, a Canadiens tulajdonosa.

Az ontarói születésű sportoló lenyűgöző karriert futott be a Cornell Egyetemen háromszoros All-America válogatottként. 1967-ben bajnoki címet nyert - írja a Post.

A 193 centiméter magas Ken gyakran vett fel egy híres pózt a kapuelőtérben, állát kapufája gombjára támasztva. Az 1978-as szezonban játszotta utolsó mérkőzését, 1983-ban pedig bekerült a Hírességek Csarnokába.

Később Ken Dryen kommentátorként dolgozott három téli olimpián is. 2004-ben beválasztották a kanadai alsóházba, és a Liberális Párt vezetőjévé szavazták, 2011-ig parlamenti képviselőként is tevékenykedett.

,,A Molson család és egész szervezetünk nevében szeretnék őszinte részvétemet kifejezni családjának, barátainak és mindazoknak, akiknek volt szerencséjük találkozni vele és személyesen megismerni őt" - írta a Montreal tulajdonosa.

 

 

 

