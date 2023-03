„A rákkal folytatott küzdelmem még korántsem ért véget” – súlyos betegségéről vallott Reviczky Gábor

Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy Reviczky Gábor prosztatarákban szenved, a népszerű színész most elmondta, hogy mivel küzd a gyilkos kór ellen.

Rákkal való küzdelméről vallott a Nemzet Művésze Fotó: Pesti Tamás

Márciusban derült ki, hogy a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznél rákot diagnosztizáltak, és már egy műtéten is átesett, most pedig célzott sugárkezelésen vesz részt.

Igaz, a rákkal folytatott küzdelmem még korántsem ért véget, de a különböző vizsgálatokon és műtéten már sikeresen túl vagyok

– mesélte a Best magazinnak a népszerű színész, aki a Dél-pesti Kórház dolgozóinak is köszönetet mondott, amiért hozzásegítik őt a gyógyuláshoz. Kiderült, hogy bár áttéte nincs, a prosztata külső burkát egy helyen már megbontotta a ráksejt, aminek terjedését mielőbb meg kell állítani, ezért utókezelések várnak rá, a kemoterápiától azonban elzárkózik.

Míg a célzott sugárkezeléssel csak a rákos sejteket pusztítják el, addig a kemoterápiával az ép sejteket is megsemmisítik, amit nem szeretnék.

Reviczky arról is vallott, hogy a hagyományos orvoslás eljárásai mellett az alternatív gyógymódokban is, ezért feleségének köszönhetően több különböző otthoni kezelést is kipróbált már.

– Rendszeresen használok tiszta kannabisz olajat, ami egy fantasztikus, természetes csodaszer. Persze ebből is meg kell találni a jó minőségűt, én viszont kinyomoztam a tutit, amiben benne van minden, amire szükségem van – mondta a Nemzet Művésze.