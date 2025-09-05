Ezt látni kell! Budapesten küzd a New York-i rendőrség

Magyarország összes rendvédelmi, fegyveres szervezetének soraiból érkeznek versenyzők, hogy az ökölvívás, illetve K1 szabályrendszere szerint összemérjék erejüket és tudásukat egy jó ügyért ringbe szállva a Police Fight Challenge-en.

Erdei Zsolt lesz a Police Fight Challenge sztárvendége Fotó: Földi Imre

A hazai versenyzők mellett szorítóba lép a New York-i Rendőrség 12 fős csapata, a bázeli ifjúsági főügyész és ökölvívó, Dr. Sarah-Joy Rae, valamint ott lesznek Ausztria Rendőrségének 8 fős harcosai is, akik már tavaly is letették a névjegyüket. A 25 látványos, pörgős mérkőzést magában foglaló jótékonysági sportrendezvény főmérkőzése Miki Szokola magyar származású amerikai rendőrségi kiképző, kick-boxoló és Szili István „Spártai” profi ökölvívó világbajnok közt zajlik majd le.

Sztárvendégként teszi tiszteletét a gálán többek között Erdei Zsolt „Madár”, egykori félnehézsúlyú és cirkálósúlyú profi ökölvívó világbajnok, valamint Ismael Londt azaz „Mr. Pain” suriname-i holland nehézsúlyú kick-boksz világbajnok.

A rendezvény célja a küzdősportok, önvédelmi sportok népszerűsítése mellett az összefogás azokért a rendvédelmi dolgozókért, akik életüket, egészségüket áldozták szolgálatuk teljesítése során. A Police Fight Challenge jótékonysági küzdősport-gála teljes bevétele a Szolgálat-Teljesítés Közben Közhasznú Alapítványt illeti meg.

A szervezők várják mindazokat a Riz Levente Sportarénában 2025. október 25-én, akinek fontos az egyenruhások támogatása. Kapunyitás 15:00, nyitó mérkőzés: 15:45.