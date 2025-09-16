Oda minden remény, a 26. születésnapja előtt halt meg a sportoló

Hiába küzdöttek az életéért a chilei orvosok, egy nappal a 26. születésnapja előtt, hétfőn meghalt Matteo Franzoso. Az olasz sportoló szombaton az októberi alpesi sí világkupa-rajtra készülve, egy chilei edzésén szenvedett súlyos – mint utólag kiderült: végzetes – koponya- és agysérülést. Egy látszólag könnyű ugrásából lett a baj, két biztonsági hálót is átszakított, majd beverte a fejét egy kerítéselembe.

Meghalt Matteo Franzoso: egy ugrató után esve verte be a fejét egy kerítésbe Fotó: AFP

A szuper-óriásműlesiklásban többször is pontszerző Franzosót a szombati balesete után mentőhelikopterrel szállították La Parva síparadicsomából az 50 km-re fekvő főváros, Santiago de Chile kórházába. Ott az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy esélye maradjon a túlélésre, de hétfőre a szervezete feladta a küzdelmet.

Szerettei körében meghalt Matteo Franzoso

Amikor a keddi születésnapja előti napon eltávozott az élők sorából, már mellette voltak a családtagjai.

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matteo Franzoso. 💙



The 25-year-old Italian skier passed away in Santiago, Chile, after a fall during training on the La Parva slope. pic.twitter.com/8XAFozaKtQ — FIS Alpine (@fisalpine) September 15, 2025

Egy éven belül Franzosóé már a harmadik halálos tragédia, amely az olasz sísportot sújtotta. Idén áprilisban Marco Degli Uomini, tavaly októbeben pedig Matilde Lorenzi szenvedett végzetes síbalesetet.