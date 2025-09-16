Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
Oda minden remény, a 26. születésnapja előtt halt meg a sportoló

La Parva
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 11:22
világkupaChilehalálos baleset
Chilei edzésén szenvedett súlyos fejsérülést a Világkupa-résztvevő olasz síző. Meghalt Matteo Franzoso, akinek az életéért szomba óta küzdöttek az orvosok.
Hiába küzdöttek az életéért a chilei orvosok, egy nappal a 26. születésnapja előtt, hétfőn meghalt Matteo Franzoso. Az olasz sportoló szombaton az októberi alpesi sí világkupa-rajtra készülve, egy chilei edzésén szenvedett súlyos – mint utólag kiderült: végzetes – koponya- és agysérülést. Egy látszólag könnyű ugrásából lett a baj, két biztonsági hálót is átszakított, majd beverte a fejét egy kerítéselembe.

A szuper-óriásműlesiklásban többször is pontszerző Franzosót a szombati balesete után mentőhelikopterrel szállították La Parva síparadicsomából az 50 km-re fekvő főváros, Santiago de Chile kórházába. Ott az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy esélye maradjon a túlélésre, de hétfőre a szervezete feladta a küzdelmet. 

Szerettei körében meghalt Matteo Franzoso

Amikor a keddi születésnapja előti napon eltávozott az élők sorából, már mellette voltak a családtagjai.

Egy éven belül Franzosóé már a harmadik halálos tragédia, amely az olasz sísportot sújtotta. Idén áprilisban Marco Degli Uomini, tavaly októbeben pedig Matilde Lorenzi szenvedett végzetes síbalesetet.

 

