Oda minden remény, a 26. születésnapja előtt halt meg a sportoló

Hiába küzdöttek az életéért a chilei orvosok, egy nappal a 26. születésnapja előtt, hétfőn meghalt Matteo Franzoso. Az olasz sportoló szombaton az októberi alpesi sí világkupa-rajtra készülve, egy chilei edzésén szenvedett súlyos – mint utólag kiderült: végzetes – koponya- és agysérülést. Egy látszólag könnyű ugrásából lett a baj, két biztonsági hálót is átszakított, majd beverte a fejét egy kerítéselembe.
A szuper-óriásműlesiklásban többször is pontszerző Franzosót a szombati balesete után mentőhelikopterrel szállították La Parva síparadicsomából az 50 km-re fekvő főváros, Santiago de Chile kórházába. Ott az orvosok mesterséges kómában tartották, hogy esélye maradjon a túlélésre, de hétfőre a szervezete feladta a küzdelmet.
Amikor a keddi születésnapja előti napon eltávozott az élők sorából, már mellette voltak a családtagjai.
Egy éven belül Franzosóé már a harmadik halálos tragédia, amely az olasz sísportot sújtotta. Idén áprilisban Marco Degli Uomini, tavaly októbeben pedig Matilde Lorenzi szenvedett végzetes síbalesetet.
