Magyar szurkolók kedvencei szenvedtek súlyos buszbalesetet, többen kiugrottak az ülésből

Súlyos balesetet szenvedtek a norvég női kézilabda-válogatott tagjai, amikor a busz, amin utaztak, nekiment egy darunak. A Győri Audi ETO KC játékosai, Veronica Kristiansen – aki szülése után tért vissza a nemzeti csapatba –, Kristine Breistöl és Emilie Hovden, valamint társaik közül szerencsére senki nem sérült meg. Sőt, a történtek látszólag semmilyen hatással nem voltak rájuk a Törökország, a Horvátország és a Csehország elleni mérkőzéseken.

A Győri Audi ETO KC játékosai, Kristine Breistöl és Emilie Hovden is a balesetet szenvedett buszon ültek Fotó: Árvai Károly

A novemberi világbajnokságra készülve utaztak Csehországba a norvégok, amikor egy edzésre menet megtörtént a baleset. Az összes játékos a buszon volt, a szemtanúk szerint hangos csattanást lehetett hallani. Bár a norvég szövetség szóvivője azt mondta, az összes játékos biztonságban volt, Eli Raasok kapus – aki a legközelebb ült ahhoz az ablakhoz, amely betört – azt nyilatkozta, hogy a baleset végződhetett volna sokkal rosszabbul is, mert a daru egy része a buszban kötött ki.

Az ütközés pillanatában el kellett löknie a mellette ülő csapattársát, majd mindketten kiugrottak az ülésből.

Szerencsére nem sérült meg senki, és baleset látszólag semmilyen hatással nem volt a játékosokra – írja a Magyar Nemzet. A norvég női-kézilabda válogatott ugyanis a törököket 42-10-re, a horvátokat 31-18-ra , a cseheket pedig 37-15-re győzte le a tornán.