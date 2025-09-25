Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
"Isten mindig időben jön" – még előtte állt az élet, kórházban halt meg a bajnoknő

Shewarge Alene
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 20:10
maratonhalál
Négy hónapja még megnyerte a stockholmi versenyt az etióp maratonfutó. Gyászol az atlétika, 30 évesen elhunyt Shewarge Alene.
Bors
A szerző cikkei

Döbbenetes gyászhír rázta meg a sport világát. 30 évesen elhunyt Shewarge Alene maratonfutó. Az etióp sportoló halálát hazája szövetsége jelentette be. A sportolónő négy hónapja nyerte meg Svédországban a stockholmi maratont - írja a Bild.

gyász
Shewarge Alene májusban nyert, ma őt gyászoljuk Fotó: TT News Agency via AFP

A szövetség bejelentése szerint a sportolónőt az edzőtáborból szállították kórházba, azt nem lehetett tudni, hogy pontosan mi a volt a futónő baja. A kórházban nem tudták az életét megmenteni. Alene pályafutása során 27 maratonversenyen indult el, ezekből 12-t tudott megnyerni.

Így nyilatkoztak a gyászhír kapcsán

Privát Instagram-oldalán bemutatkozásában kiderült, vallásos volt.

Isten sosem jön korán, Isten sosem késik, Isten mindig időben jön

- írta közösségi oldalán Shewarge Alene.

 

