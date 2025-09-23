Gyász: Elhunyt a magyar bajnok kézilabdaedző

Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője 83 évesen hunyt el. Tanítványai Facebook-bejegyzésben búcsúztatták.
Életének 83. évében elhunyt Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője, az 1984-es férfi bajnokcsapat mestere.
Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!
- írta a Tatabányai Sport Club a Facebook-oldalán.
