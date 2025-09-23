Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Gyász: Elhunyt a magyar bajnok kézilabdaedző

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 22:05
Kuzma Ferencemlék
"Nagyszerű ember volt" - emlékeztek meg róla.

Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője 83 évesen hunyt el. Tanítványai Facebook-bejegyzésben búcsúztatták.

Fotó: Freepik

Életének 83. évében elhunyt Kuzma Ferenc, a Tatabányai Bányász egykori kézilabdaedzője, az 1984-es férfi bajnokcsapat mestere.



Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! 

- írta a Tatabányai Sport Club a Facebook-oldalán.

 

