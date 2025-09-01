Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Most kaptuk a hírt, elhunyt a magyar ökölvívó sztár

Joe Bugner
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 18:20
Pályafutása során Muhammad Alival is megküzdött.
Nemrég érkezett a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt az egykori brit nehézsúlyú ökölvívó sztár, Joe Bugner. A Magyarországon született Bugner 1956-ban költözött Nagy-Britanniába, pályafutása során pedig Muhammad Ali, Frank Bruno és Joe Frazer ellen is küzdött.

Elhunyt a magyar ökölvívó sztár / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Joe Bugner összesen 83 mérkőzésen vett részt: 1967-ben ugyan elveszítette a debütáló meccsét Paul Brown ellen, de aztán Henry Coopert megelőzve megnyerte a brit, a nemzetközösségi és az európai nehézsúlyú bajnoki címet is 1971-ben. Az ökölvívó utolsó meccsére 1999-ben került sor, mielőtt 69-13-1-es mérleggel visszavonult - írja a Mirror. Bugner hat egymást követő győzelemmel zárta a pályafutását, rövid ideig ausztrál nehézsúlyú bajnokként uralkodott, miután 1986-ban az országba költözött, és állampolgárságot kapott.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a korábbi brit, európai, és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnok, valamint világbajnoki címre esélyes Joe Bugner elhunyt az ausztráliai Brisbane-ben, a gondozóotthonában. A Brit Boksz Szövetség részvétét fejezi ki Joe családjának

- tudatta közleményében a Brit Boksz Szövetség.

 

