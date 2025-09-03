"Jópofa magyar srác volt" – csak egyszer tért haza az elhunyt világhírű bunyós

Mint arról beszámoltunk, 75 évesen elhunyt a magyar származású brit ökölvívósztár, Joe Bugner. Az 1950-ben született kiváló sportoló 1956-ban az édesanyjával távozott Angliába Magyarországról. A Magyar Ökölvívó Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke, Csötönyi Sándor elmondta a Borsnak: három alkalommal találkozott személyesen a sváb gyökerű, Szőregen született Bugnerrel, egyszer Londonban, majd Liverpoolban, továbbá a 2000-es, Sydney-ben rendezett olimpián.

Jóska jópofa magyar srác volt, aki az édesanyjával hatéves korában, 1956-ban a levert forradalom után távozott Angliába. Ott hamar kitűnt ökölvívó tehetségével, 1971-ben profi nehézsúlyú Eb-címet szerzett az angoloknak. Közös találkozásainkkor sokszor mesélt a Muhammad Alival és Joe Frazier-rel vívott összesen három meccséről, melyeket ugyan elveszített, de nem ütötték ki. Az 1973-as, Las Vegasban rendezett Ali-találkozójáról elújságolta: többször keményen eltalálta ellenfelét, akinek egyébként az edzőpartnere is volt. Nem félt, támadó szellemben bokszolt, de amerikai ellenfele olyan gyors volt, hogy mire Józsi kifundált egy ígéretes ütéskombinációt, Ali már a háta mögött volt legendás gyorsaságának köszönhetően...

– nyilatkozta Csötönyi, majd hozzátette, Bugner csak egyszer, 11 éves korában tért vissza Magyarországra, amikor a nagymamáját temették.

We are deeply saddened to learn that Joe Bugner has passed away, aged 75.



Bugner fought Muhammad Ali and Joe Frazier back-to-back in 1973, and would go on to rematch Ali in 1975. He also shared the ring with the likes of Earnie Shavers, Henry Cooper and Frank Bruno during his 83… pic.twitter.com/YRJDHDJvmI — Boxing News (@BoxingNewsED) September 1, 2025

Angliában ajnározták, ennek ellenére ő igazából Ausztráliát szerette, nem véletlenül kedvelte az Aussie Joe becenevet.

A Sydney-ben rendezett olimpián egy tévés stáb szakkommentátorként a ring mellett dolgozott, én pedig zsűritagként, nemzetközi feladataimnak tettem eleget ugyanott. Az egyik szünetben bemutattam neki az Ausztráliában tartózkodó, és az Erdei Zsolt elődöntőjét is megtekintő Orbán Viktort, akiről Józsi utólag megjegyezte: „Szimpatikus magyar srác, magunk közül való.” Nagyra tartotta Papp László pályafutását, a Melbourne-ben is edzősködő Puskás Ferencet ajnározta, továbbá barátságot ápolt két vízilabdázóval, Gyarmati Dezsővel és Kárpáti Györggyel.

Csötönyi hozzátette: életében sokféle speciális magyar hentesárut fogyasztott, de az ausztráliai mindent vert. Az elhunyt Bugner Sydney-ben elvitte egy olyan magyar henteshez, akinek házikolbásza alighanem a földkerekség legjobbjai közé tartozott.