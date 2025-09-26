Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Gyászba borult az ország: Elhunyt a röplabda bajnoka

Drotár György
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 18:36
röplabdabajnok
Könnyek között búcsúztak tőle.

Péntek délután közölte a szomorú hírt a Nyíregyházi Sportcentrum a Facebook-oldalán: elhunyt Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó.

A Nyíregyházi Sportcentrum egykori sportolójáról és edzőjéről nekrológjának közlésével emlékeztek meg.
A 60 éves korában elhunyt Drotár György 1965. augusztus 14-én született.  A sportoló 17 évesen a legfiatalabb játékosa volt az NB II-es bajnokcsapatnak, és már ekkor beverekedte magát az ifjúsági válogatottba is. Olyan társai voltak, mint Parti József, Dorogi László, Nagy Attila, Prékopa Tamás, Pál László vagy Batai János – tisztán nyíregyházi és szabolcsi röplabdázók alkották az együttest.
1993-tól 1997-ig ülőröplabdázott a Piremon nyíregyházi csapatában. Ez idő alatt kétszer nyert BEK-et és kétszer harmadik helyezést ért el a nemzetközi sorozatban. Batai Jánossal együtt ötször érték el a Piremont magyar bajnoki és Magyar Kupa-győzelmet.

Az ülőröplabdázást 2019-ben újrakezdte a Nyíregyházi Sportcentrummal, Peres Jánossal újjáépítette és felvirágoztatta a szakágat. Játékosként és edzőként is segítette az NYSC együttesét, a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát 2019-ben, 2020-ban és 2022-ben is megnyerte az egyesülettel.

A Facebook-bejegyzés kommentjei csupa fájdalommal és együttérző üzenetekkel van tele. Van, aki azt írta: 

Részvétem! Tanítványom volt.

 

