Szoboszlai csak a harmadik, Gulácsi és Orban is előzi őt a magyarok közül ebben a kategóriában

Minden évben tízmilliók várják az EA Sports következő focis videójátékát, ami 2025-ben az FC 26 keresztnevet kapta. Ismételten a FIFA-licensz nélkül jelenik meg a legnépszerűbb sportjáték, amelyben egyedül és többjátékos módban egyaránt remekül lehet szórakozni. A fejlesztők igyekeztek mindent beleadni, azonban nem tagadhatják le, hogy a már jól bejáratott megoldásokat nem tették félre, hogy az alapoktól építsék fel azt, ami a képernyőre kerül. Még szebb, még pontosabb, még valósághűbbnek ígérkezik az az élmény, amit közel 25-30 000 forintért szerezhet meg az, aki rendelkezik PC-vel vagy játékkonzollal. Mivel a megjelenés már a nyakán van a rajongóknak, ezért gyakorlatilag el is lehet kezdeni felépíteni az álomcsapatokat a FUT, azaz FC Ultimate Teamben, ahol mindenki a saját szája íze szerint pakolgatja a virtuális focistákat a pályán. A legmagasabb pontszámmal rendelkező világsztárokat nyugatra kell keresni, azonban így sem kell szégyenkeznie a magyarok kiválóságaiknak, ugyanis kifejezetten hasznos tagjai lehetnek a főleg Bundesligára és Premier League-re fókuszáló összeállításoknak.

Fotó: Liverpool

A lista élén nem a legértékesebb magyar labdarúgó neve szerepel, hanem a veterán hálóőré, Gulácsi Péteré. Az RB Leipzig kapusa 85-ös összesített értékkel büszkélkedhet, amivel abszolút ő az első a magyarok között. Második helyre Gulácsi csapattársa fért oda, Willi Orban 84-es pontszámmal a világranglista (férfi és női vegyesen) 233. helyét foglalja el. Szoboszlai “csak” harmadik 83-as értékével, azonban könnyedén előfordulhat, hogy ahogy haladnak előre a hetek és a hónapok, úgy kapja majd folyamatosan az egyre jobb és jobb TOTM-lapokat a több poszton is bevethető sztár.

A magyar labdarúgók FC 26-os értékelései a harmadik helyezéstől lefelé

4. Kerkez Milos (Liverpool) - 82-es pontszám

5. Turányi Lilla (Bayer Leverkusen) - 80-as pontszám

6. Sallai Roland (Galatasaray) - 78-as pontszám

7. Dibusz Dénes (Ferencváros) - 78-as pontszám

8. Gazdag Dániel (Colombus Crew) - 74-es pontszám

9. Schäfer András (Union Berlin) - 74-es pontszám

10. Varga Barnabás (Ferencváros) - 74-es pontszám