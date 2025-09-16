Szoboszlai csak a harmadik, Gulácsi és Orban is előzi őt a magyarok közül ebben a kategóriában

Minden évben tízmilliók várják az EA Sports következő focis videójátékát, ami 2025-ben az FC 26 keresztnevet kapta. Ismételten a FIFA-licensz nélkül jelenik meg a legnépszerűbb sportjáték, amelyben egyedül és többjátékos módban egyaránt remekül lehet szórakozni. A fejlesztők igyekeztek mindent beleadni, azonban nem tagadhatják le, hogy a már jól bejáratott megoldásokat nem tették félre, hogy az alapoktól építsék fel azt, ami a képernyőre kerül. Még szebb, még pontosabb, még valósághűbbnek ígérkezik az az élmény, amit közel 25-30 000 forintért szerezhet meg az, aki rendelkezik PC-vel vagy játékkonzollal. Mivel a megjelenés már a nyakán van a rajongóknak, ezért gyakorlatilag el is lehet kezdeni felépíteni az álomcsapatokat a FUT, azaz FC Ultimate Teamben, ahol mindenki a saját szája íze szerint pakolgatja a virtuális focistákat a pályán. A legmagasabb pontszámmal rendelkező világsztárokat nyugatra kell keresni, azonban így sem kell szégyenkeznie a magyarok kiválóságaiknak, ugyanis kifejezetten hasznos tagjai lehetnek a főleg Bundesligára és Premier League-re fókuszáló összeállításoknak.
A lista élén nem a legértékesebb magyar labdarúgó neve szerepel, hanem a veterán hálóőré, Gulácsi Péteré. Az RB Leipzig kapusa 85-ös összesített értékkel büszkélkedhet, amivel abszolút ő az első a magyarok között. Második helyre Gulácsi csapattársa fért oda, Willi Orban 84-es pontszámmal a világranglista (férfi és női vegyesen) 233. helyét foglalja el. Szoboszlai “csak” harmadik 83-as értékével, azonban könnyedén előfordulhat, hogy ahogy haladnak előre a hetek és a hónapok, úgy kapja majd folyamatosan az egyre jobb és jobb TOTM-lapokat a több poszton is bevethető sztár.
A magyar labdarúgók FC 26-os értékelései a harmadik helyezéstől lefelé
4. Kerkez Milos (Liverpool) - 82-es pontszám
5. Turányi Lilla (Bayer Leverkusen) - 80-as pontszám
6. Sallai Roland (Galatasaray) - 78-as pontszám
7. Dibusz Dénes (Ferencváros) - 78-as pontszám
8. Gazdag Dániel (Colombus Crew) - 74-es pontszám
9. Schäfer András (Union Berlin) - 74-es pontszám
10. Varga Barnabás (Ferencváros) - 74-es pontszám
A Ferencváros képviseli ugyan csapatszinten Magyarországot az FC 26-ban, a magyar bajnokság önállóan játszható ligaként nem került be a játékba. Hiába nyújtanak be minden évben virtuális petíciót az EA Sportsnál ez ügyben, évek óta hanyagolják a jelenleg Fizz Ligaként ismert bajnokságot.
Az FC 26 bár kizárólag fizetős formában érhető el, több száz órányi szórakozást ígér, így mindenképp javasolt beszerezni azoknak, akik örömüket lelik abban, hogy kontrollerrel irányítják a labdát kergető pixelfigurákat. Sőt, megújult a karrier mód, avagy az edzői és menedzseri motivációkat is rejtegető gamereket is várja a játék, hogy a kiélezett küzdelmeket a kispadról szemlélve figyeljék, miközben a remek átigazolásokkal és tréningezéssel egyre jobb és jobb csapatot építenek fel.
