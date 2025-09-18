Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Tragédiába fulladt a poénkodás, összeesett és meghalt a 17 éves csodagyerek

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:03
Hiába szállították azonnal kórházba. Meghalt a csodagyereknek kikiáltott 17 éves sportoló.
Ígéretes jövő állt a 17 évesen elhunyt csodagyerek, Hadden Kelly golfozó előtt. A fiatal sportolót eszméletlen állapotban találta meg a barátja azután, hogy közösen követtek el egy csínytevést a szülővárosukban, a georgiai Dodge megyében.

Csodagyereket gyászolnak
Ígéretes jövő állt a 17 évesen elhunyt csodagyerek, Hadden Kelly golfozó előtt Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A csodagyereknek tartott Kelly és barátja poénból vécépapírokkal dobálták tele a környéken található fákat és házakat. A golfozót nem sokkal később viszont kórházba kellett szállítani, miután a barátja eszméletlen állapotban talált rá. 

Az orvosok pedig hiába tettek meg mindent, hogy megmentsék, a kórházban életét vesztette - erről a fiú nagybátyja beszélt, aki egyben a helyi halottkém is.

A férfi hozzátette, továbbra sem tudni, mi okozta pontosan unokaöccse halálát, mivel még várják a boncolás eredményeit.

Csodagyereknek kiáltották ki

A 17 éves fiatalnak nagy jövőt jósoltak a golfban. A megyei középiskola egyik legtehetségesebb sportolójaként tartották számon. Kiválóan teljesített az elmúlt időszakban, két top 10-es helyezése volt az idei tornákon, a Spring Hill-i regionális selejtezőn pedig ötödik lett, és készen állt arra, hogy a közelgő állami tornán is részt vegyen.

Nincsenek rá szavak, amelyek kifejezhetnék a szomorúságunkat Hadden Kelly elvesztése miatt

– idézi az iskola búcsúközleményét a The Sun.

 

