Tragédiába fulladt a poénkodás, összeesett és meghalt a 17 éves csodagyerek

Ígéretes jövő állt a 17 évesen elhunyt csodagyerek, Hadden Kelly golfozó előtt. A fiatal sportolót eszméletlen állapotban találta meg a barátja azután, hogy közösen követtek el egy csínytevést a szülővárosukban, a georgiai Dodge megyében.
A csodagyereknek tartott Kelly és barátja poénból vécépapírokkal dobálták tele a környéken található fákat és házakat. A golfozót nem sokkal később viszont kórházba kellett szállítani, miután a barátja eszméletlen állapotban talált rá.
Az orvosok pedig hiába tettek meg mindent, hogy megmentsék, a kórházban életét vesztette - erről a fiú nagybátyja beszélt, aki egyben a helyi halottkém is.
A férfi hozzátette, továbbra sem tudni, mi okozta pontosan unokaöccse halálát, mivel még várják a boncolás eredményeit.
A 17 éves fiatalnak nagy jövőt jósoltak a golfban. A megyei középiskola egyik legtehetségesebb sportolójaként tartották számon. Kiválóan teljesített az elmúlt időszakban, két top 10-es helyezése volt az idei tornákon, a Spring Hill-i regionális selejtezőn pedig ötödik lett, és készen állt arra, hogy a közelgő állami tornán is részt vegyen.
Nincsenek rá szavak, amelyek kifejezhetnék a szomorúságunkat Hadden Kelly elvesztése miatt
– idézi az iskola búcsúközleményét a The Sun.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.