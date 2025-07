Szoboszlaiékra rárúgta az ajtót az Aranylabdára vágyó 16 éves csodagyerek

Hivatalosan ugyan még a Liverpool korosztályos (U18-as és U21-es) gárdáinak erőssége, de már rendszeresen Szoboszlai Dominikékkal edz Rio Ngumoha. Sőt, a 16 éves balszélső januárban – az Accrington elleni FA Kupa-meccsen (8-0) rögtön a kezdő tizenegyben – már bemutatkozott a proficsapatban is tétmérkőzésen, minden idők legfiatalabb Pool-játékosaként. Szoboszlaihoz hasonlóan a most zajló felkészülés eddigi mindkét találkozóján kezdő volt és egy-egy félidőt játszott, sőt a Stoke ellen (5-0) gólt is szerzett.

Rio Ngumoha az új szezonban berobbanhat Szoboszlaiék csapatába

Fotó: Getty Images

A Liverpool tavaly ingyen csábította el az angol U17-es válogatott támadót a Chelsea akadémiájáról. Sopánkodott is ezért a londoni ifiedzője, bizonyos John Terry, aki nagy jövő jósolt az általa "csúcsjátékosnak" mondott focistának. Most meg, noha a Vörösök lassan 300 millió eurónyi (120 milliárd forint) kiadás fölé jutnak a nagy erősítésekben – már érkezett Florian Wirtz, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong és Pécsi Ármin, hogy rövidesen csatlakozzon hozzájuk Hugo Ekitiké is –, könyen lehet, hogy a kéznél levő csodagyerek lesz Szoboszlaiék igazi csodafegyvere a 2025/26-os futballszezonban. Ngumoha számára ez az év hozhatja el a nagy áttörést Arne Slot vezetőedző csapatában. A nigériai származású, de Londonban született szupertehetség szavai alapján az önbizalmán aligha múlik majd, hogy milyen messzire jut a futballkarrierjében.

Szoboszlai legfiatalabb társa aranylabdás legenda lenne

Igazán hiszek benne, hogy egy nap megnyerhetem az Aranylabdát. A valaha volt legjobb futballisták közé akarok kerülni, és a sportág legendájává válni

– nyilatkozta nemrég Rio Ngumoha, de Slot elismerő szavai is sokat – ha egyelőre még nem is ennyit – sejtetnek:

– Mindenki láthatja, miért kiemelt tehetség. Még csak 16 éves. Fél éve van velünk, azóta minden edzésen meggyőződünk a tehetségéről. Nagyon jó az egy, egy elleni szituációkban. Mindig örülök, ha egy játékos már a debütálásakor meg tudja mutatni, amit az edzéseken látunk tőle – dicsérte Arne Slot is, amikor a Liverpool új korrekordereként mély vízbe dobta a januári kupameccsen.