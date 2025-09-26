„Előbb vagy utóbb megkapjuk” - Budapest olimpiát rendezhet a közeljövőben

A NOB egykori alelnöke, a MOB örökös tiszteletbeli elnöke, volt köztársasági elnökünk, Schmitt Pál a Borsnak elmondta: Los Angeles és Brisbane után Európa jön a sorban, melynek képviseletében Madrid, illetve Berlin szintén sorompóba léphet. A budapesti olimpia végre reálisan felmerülhet.
A mi jelentkezésünk a múlt évszázad 20-as, 40-es évei óta érvényes, nyolcadik alkalommal kandidálunk. Fürjes Balázs NOB-tag, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Program Bizottsága magyar tagja hozzáértő módon végzi a dolgát, mert folyamatosan megerősíti illetékes fórumokon: álláspontunk mit sem változott, 2036-ra mi is jogot formálunk. Előbb vagy utóbb megkapjuk az olimpiát, hiszen a rendezésre történelmünkkel, sporteredményeinkkel, a 130 éves MOB érdemeire tekintettel rászolgálunk
- mondta Schmitt Pál.
Nemzetközi megfigyelők szerint Magyarország olimpiai rendezése mellett szól, hogy létesítményhelyzet terén igen jól áll. Évről évre több sportágban sikeres világversenyeket bonyolít le, melyek kiváltják a sportvilág elismerését, továbbá Budapest a nemzetközi cselgáncs-, úszó- és kajak-kenu szövetség székhelye.
Schmitt Pál kiemelte, szerinte nullszaldósra hozható ki a budapesti olimpia.
Abban reménykedem, hogy Budapest vezetése, esetleg más társadalmi szervezet vagy testület nem ír ki újabb olimpia rendezési népszavazást. A jelenlegi előzetes számvetés szerint a játékokat nullszaldósra hoznánk ki. Budapest végleg felkerülne a világtérképre, a közbiztonság szempontjából tökéletes országunk előnyére szolgálna politikai, gazdasági értelemben is a rendezés. Egy ilyen eséllyel vétek lenne nem élni
– tette hozzá Schmitt Pál.
