Le kellett kapcsolni a kamerát: a meccsen esett egymásnak a túlfűtött párocska

Az NBC nézői váratlan látványban részesültek, amikor szombaton a baseballmeccsre készültek. A műsorszolgáltató az Athletics és a Texas Rangers összecsapását közvetítette, amikor a vezetőség kénytelen volt gyorsan lekeverni a felvételt, miután véletlenül elkaptak egy forró pillanatot két néző között a tömegben.
Az MLB (Major League Baseball) kommentátorainak nagy mulatságára egy baseballsapkát és napszemüveget viselő fickó úgy döntött, hogy alaposan megtapogatja partnere mellét – miközben élőben közvetítették milliók otthonába.
„Az otthon maradtak nevében kérek elnézést” – jelentette ki a főkommentátor, mielőtt felnevetett, és azt mondta műsorvezető társainak, hogy a fickó „egy markológép”.
A műsorvezető páros ezután fél percre elhallgatott, miután nyilvánvalóvá vált, hogy féktelenül kuncogtak. Egy újabb szemtelen megjegyzést téve, miközben a műsor reklámszünetre indult, a kommentátor viccelődött: „A néhány ponttal lemaradt. Megpróbálok visszaszerezni néhányat...”
A szurkolókat se hagyta hidegen az incidens. A közösségi médiában özönlöttek a kommentek. „Ez a legjobb, imádom! Na, ezt hívom én randevúestnek!”
