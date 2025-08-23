Ismeretlen ember milliókat adományozott a súlyos beteg Ónodi Henriettának

Titokzatos ismeretlen is adományozott Ónodi Henrietta megsegítésére. Az egész országot sokkolta a hír, hogy az 1992-es barcelonai olimpia tornász aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, azóta gyógykezelésére itthon és Amerikában gyűjtenek. A gofundme oldalon megtekinthető az aktuális állás, hol tart az adományok összege.
Az oldalon 500 ezer dollárt (168 millió forintot) tűztek ki célul, ebből eddig 78 ezer dollár jött össze. Mostanáig 1200 adomány érkezett, a legtöbb névtelenül. Egy hónapja egy ismeretlen jóakaró 5500 dollárt (1,85 millió forintot) utalt a számlára, a második legnagyobb tétel is egy ismeretlen személytől jött, 4500 dollár (1,5 millió forint).
A nyilvánossággal a bajnoknő testvére tartja a kapcsolatot, ő utoljára, májusban arról beszélt, Heni állapota javul.
Heni állapotáról nem nyilatkozhatok bővebben, arról a gyámja, a testvérem legidősebb, 18 éves lánya, Annabella mondhat többet. Most csak annyit mondanék, hogy Heni jobban van, már sokat haladt előre a rehabilitációban és mi mellettük vagyunk továbbra is
– nyilatkozta Ónodi-Klausler Barbara.
Henrietta lánya akkor azt mondta, vannak biztató jelek.
"Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának" – mondta Heni legidősebb gyermeke, Annabella.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.