Ismeretlen ember milliókat adományozott a súlyos beteg Ónodi Henriettának

Titokzatos ismeretlen is adományozott Ónodi Henrietta megsegítésére. Az egész országot sokkolta a hír, hogy az 1992-es barcelonai olimpia tornász aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, azóta gyógykezelésére itthon és Amerikában gyűjtenek. A gofundme oldalon megtekinthető az aktuális állás, hol tart az adományok összege.

Ónodi Henrietta és testvére, Barbara Fotó: Facebook

Az oldalon 500 ezer dollárt (168 millió forintot) tűztek ki célul, ebből eddig 78 ezer dollár jött össze. Mostanáig 1200 adomány érkezett, a legtöbb névtelenül. Egy hónapja egy ismeretlen jóakaró 5500 dollárt (1,85 millió forintot) utalt a számlára, a második legnagyobb tétel is egy ismeretlen személytől jött, 4500 dollár (1,5 millió forint).

A nyilvánossággal a bajnoknő testvére tartja a kapcsolatot, ő utoljára, májusban arról beszélt, Heni állapota javul.

Heni állapotáról nem nyilatkozhatok bővebben, arról a gyámja, a testvérem legidősebb, 18 éves lánya, Annabella mondhat többet. Most csak annyit mondanék, hogy Heni jobban van, már sokat haladt előre a rehabilitációban és mi mellettük vagyunk továbbra is

– nyilatkozta Ónodi-Klausler Barbara.

Ónodi Henrietta lánya szerint segít a sportolói múlt

Henrietta lánya akkor azt mondta, vannak biztató jelek.

"Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának" – mondta Heni legidősebb gyermeke, Annabella.