Hazatért Ónodi Henrietta testvére, így van most a súlyos beteg olimpiai bajnok

Családja mellett Ónodi Henrietta edzői is megjelentek azon a kiállításmegnyitón, melyen az olimpiai bajnok magyar kiválóság relikviái is megtekinthetőek. A 1992-es barcelonai játékok tornász aranyérmese tavaly márciusban az Egyesült Államokban bevásárlás közben lett rosszul, infarktust kapott. Életmentő műtétet hajtottak végre rajta, a gyógykezelésére itthon és Amerikában is gyűjtenek. Ennek a része most a békéscsabai kiállítás.

Ónodi Henrietta és testvére, az őt mindenben támogató Barbara Fotó: Facebook

A bajnoknő 1974-ben, Békéscsabán született, így adott volt, hogy a kiállítást is a városban tartják. A megnyitón jelen volt a legenda édesanyja, valamint testvére is – írja a beol.hu.

Testvére csak apró részleteket árult el arról, hogyan halad Henrietta felépülése.

Heni állapotáról nem nyilatkozhatok bővebben, arról a gyámja, a testvérem legidősebb, 18 éves lánya, Annabella mondhat többet. Most csak annyit mondanék, hogy Heni jobban van, már sokat haladt előre a rehabilitációban és mi mellettük vagyunk továbbra is

– nyilatkozta Ónodi-Klausler Barbara.

Gyorsan javul Ónodi Henrietta állapota

Ónodi Henrietta lánya, Annabella, nemrégiben a Nemzeti Sportnak jó hírekről számolt be:

"Édesanyám gyógyulása nagyjából kétszer olyan gyors, mint azt sokan várták volna, és egészen biztos vagyok, hogy ebben hatalmas szerepe van a sportolói múltjának" – mondta Heni legidősebb gyermeke.

A kiállítás szervezői csütörtökön a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában nyilatkoztak: