Most jelentették be, elhunyt az Újpest válogatott legendája

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 13:56 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 13:57
83 éves korában meghalt Káposzta Benő, a magyar labdarúgás egyik kiemelkedő alakja. Az Újpest FC keddi közleményében tudatta, hogy a klub saját halottjának tekinti a korábbi válogatott játékost.

Káposzta Benő pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához, ahol teljes profi karrierjét töltötte. A lila-fehér színekben 272 mérkőzésen hét gólt szerzett, és meghatározó szerepet vállalt a klub aranykorszakában: hatszor nyerte meg a bajnokságot és kétszer a Magyar Kupát.

A magyar válogatottban 1964 és 1969 között 19 alkalommal lépett pályára. Az 1966-os angliai világbajnokságon a nemzeti csapat alapembereként segítette az együttest a negyeddöntőig.

Az Újpest FC közleménye szerint Káposzta Benőt méltó módon kívánják elbúcsúztatni, tisztelegve a klubért és a magyar labdarúgásért végzett munkája előtt.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
