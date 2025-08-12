Most jelentették be, elhunyt az Újpest válogatott legendája

Káposzta Benő pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához, ahol teljes profi karrierjét töltötte. A lila-fehér színekben 272 mérkőzésen hét gólt szerzett, és meghatározó szerepet vállalt a klub aranykorszakában: hatszor nyerte meg a bajnokságot és kétszer a Magyar Kupát.

A magyar válogatottban 1964 és 1969 között 19 alkalommal lépett pályára. Az 1966-os angliai világbajnokságon a nemzeti csapat alapembereként segítette az együttest a negyeddöntőig.

Az Újpest FC közleménye szerint Káposzta Benőt méltó módon kívánják elbúcsúztatni, tisztelegve a klubért és a magyar labdarúgásért végzett munkája előtt.