Tragédia történt a pályán, mindenki szeme láttára halt meg a 37 éves tehetség

Tragikus baleset következtében életét vesztette Sarah Yorke női lovas, miután leesett lováról egy northamptonshire-i versenyen. A 37 éves lovas pénteken, 2025. augusztus 8-án versenyzett utoljára az Aston-le-Walls lovasversenyen, amikor a pálya harmadik terepakadályánál baleset érte.
A baleset után az orvosi személyzet azonnal a helyszínre sietett, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. Yorke halálát a zuhanás következményei okozták. Lovát, MGH Herát, a helyszíni állatorvosok megvizsgálták és az állat sérülés nélkül visszatért az istállóba.
Sarah Yorke és MGH Hera először versenyeztek együtt a Brit Lovastusa BE100 szintjén, ahol a díjugrató akadályok maximális magassága 105 cm, a terepakadályoké pedig 100 cm. Yorke korábban, a múlt hónapban győzelmet aratott a BE90-es osztályban az oxfordshire-i Swalcliffe Parkban, szintén hétéves MGH Herával - írja a Metro.
A háromnapos verseny, amelynek zárónapját szombaton rendezték volna meg, a tragédia után azonnal félbeszakadt és törlésre került.
A British Eventing hivatalos közleményében így fogalmazott:
A legmélyebb fájdalommal tudatjuk, hogy a 37 éves Sarah Yorke (GBR) halálos balesetet szenvedett az angliai Northamptonshire-ben található Aston-le-Walls Lovasversenyen 2025. augusztus 8-án, pénteken. A 3-as akadálynál történt esése után azonnal a helyszínre érkeztek az orvosok, de tragikus módon már nem tudták megmenteni. Lovát, MGH Herát a helyszíni állatorvosok megvizsgálták, visszasétált az istállóba, és sértetlenül megúszta az esetet.
Rosie Williams, a British Eventing vezérigazgatója így nyilatkozott:
A British Eventing minden tagja nevében szeretném kifejezni legmélyebb részvétünket Sarah családjának és barátainak. A teljes lovastusa közösség gondolatai velük vannak ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. A British Eventing a megállapított protokolloknak megfelelően elvégzi az incidens teljes körű kivizsgálását. A család magánéletének tiszteletben tartása érdekében ebben a nagyon szomorú időszakban további részleteket nem osztunk meg.
