Gyászol a magyar foci, olimpiai bajnokunk sem tudta, mekkora a baj

Imádott klubja, az Újpest jelentette be, 83 évesen elhunyt Káposzta Benő. Az egykori kiváló védő hat bajnoki címet nyert a lila-fehérekkel, az 1966-os világbajnokságon pedig a válogatott alapembere volt.

Káposzta Benő 83 éves volt / Fotó: Török Attila

Káposzta Benő noha kiutazott az olimpiára 1964-ben, mivel nem lépett pályára a végső győztes magyar csapatban, nem kapott olimpiai bajnoki aranyat sem. Akkori csapatársa, Szentmihályi Antal kapus sem tudta, hogy barátjának egészségügyi baja lenne.

Nem tudtam arról, hogy Benőnek bármiféle baja volt

– nyilatkozta az ötkarikás bajnok kapuvédő, majd megemlítette, hogy az olimpiai és A-válogatott közös edzőtáborozásai során egy szobában laktak. Ritka rendes srácként jellemezte az Újpesti Dózsában 272 tétmérkőzésen hét gólt szerzett hatszoros magyar bajnok néhai védőjátékost.

"Az 1966-os angliai világbajnokságon, ahol együtt játszottunk átlagon felülit nyújtott"

– tette hozzá.

A másik lila-fehér legenda, az U23-as Eb-győztes Tóth András dicsérte Káposzta technikai képzettségét.

Amikor annak idején megjelentem az Újpesti Dózsa első edzésén, balszélsőt játszottam, és történetesen Benő volt az őrzöm. Sok kemény labdarúgóval hozott össze a sors pályafutásom során, és ő volt az egyik. Talán a fradista Dalnoki Jenőhöz hasoníthatnám, ám Káposzta sokkal technikásabb volt nála. Akkori mesterünk, Baróti Lajos az Internazionale klasszisához, Giacinto Facchettihoz hasonló, előretörő védőt játszatott vele. Annyit tudtam, hogy betegeskedett, kórházban is kezelték. Isten nyugosztalja

- nyilatkozta Tóth. Az európai ezüstcipős, olimpiai aranyérmes ex-újpesti Dunai Antal szintén a Borstól értesült a 19-szeres válogatott játékos halálhíréről.

Hatékonyan állította meg az 1966-os vébén a brazil Jairzinhót, amikor a Baróti-válogatott 3-1-re nyert a dél-amerikaiak ellen, majd negyedöntőbe jutott. Benő a megbízhatóság mintapéldánya volt, indításai után többször kerültem gólhelyzetbe magyar bajnoki és válogatott meccseken egyaránt

- jegyezte meg Dunai.