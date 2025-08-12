AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Gyászol az Újpest: elhunyt Káposzta Benő

Káposzta Benő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 14:02
elhunytlabdarúgó
Az Újpest és a magyar futball nagy alakja távozott közülünk. Káposzta Benő a válogatott hátvéd 83 évesen hunyt el egy budapesti kórházban.

Augusztus 11-én, 83 éves korában elhunyt Káposzta Benő, az Újpest 19-szeres válogatott labdarúgója.

A korábbi kiváló hátvéd 1942. június 7-én született Budapesten, pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához.

1959 és 1974 között 259 élvonalbeli bajnoki játszmán szerepelt lila-fehérben, és hét gólt szerzett. Hatszoros magyar bajnok, négyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes volt, valamint kétszer is megszerezte a Magyar Népköztársasági Kupát. A válogatottban 1966 és 1969 között 19 mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt az 1966-os angliai világbajnokság negyeddöntős csapatának.

Felesége, Schlégl Gyöngyi röplabdázóként szintén hatszoros bajnok lett Újpest színeiben. A klub Káposzta Benőt saját halottjának tekinti, emlékét örökre megőrzi - írta a Tények.

 

