Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
33°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Friss hírek érkeztek a Tour de France legenda állapotáról, így van most

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:10
kerékpárosTour de FranceChris Froome
Közleményt adott ki a csapata.

Sikeres műtéten esett át Chris Froome négyszeres Tour de France-győztes kerékpáros, aki szerdán súlyos balesetet szenvedett edzés közben.

Csapata, az Israel-Premier Tech a pénteki közleményében azt írta: a beavatkozás sikeres volt, minden a tervek szerint alakult, a negyvenesztendős brit bringás rehabilitációja egyelőre a kórházban folytatódik orvosi felügyelet alatt.

Froome - korábbi francia médiaértesülések szerint - Saint-Raphaël közelében edzett a franciaországi Côte d’Azur térségében, amikor balesetet szenvedett, ezután mentőhelikopterrel a touloni kórházba szállították. Az Israel-Premier Tech csütörtökön arról számolt be, hogy más kerékpáros vagy jármű nem volt érintett a balesetben. Froome stabil állapotban került kórházba, fejsérülése nem volt, az első vizsgálatok alapján légmellet kapott, öt bordája eltört és ágyéki csigolyatörést is szenvedett.

Froome a négy Tour-győzelme mellett a Vuelta a Espanán kétszer, a Giro d'Italián egyszer diadalmaskodott, időfutamban világbajnoki és kétszeres olimpiai bronzérmes. 2019-ben súlyos edzésbalesetet szenvedett, azóta nem tudta elérni korábbi csúcsformáját - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu