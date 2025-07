„Megváratott, mielőtt igent mondott" - tényleg egy duót alkot a sztárvilág új párja

Noha hivatalosan nem olyan a kapcsolatuk, mint amire mindenki gondol – hiszen „csak” párosban indulnak együtt az augusztusi US Openen – Carlos Alcaraz és Emma Raducanu kapcsán folyamatosak a hírek. A közös pillanatok és sokatmondó jelenetek mégis egészen mást sugallnak. Hetek óta kénytelenek cáfolni a róluk szóló pletykákat. Raducanu például így emlékezett vissza az első találkozásukra - írja a Mail Sport.

Carlos Alcaraz számít Raducanu játékára Fotó: Anadolu via AFP

„Wimbledon 2021 volt az első alkalom, hogy jobban megismertem. Mindig egy nappal előttem játszott, láttam őt nyerni, és az engem is motivált. Onnantól a US Open alatt is tartottuk a kapcsolatot. Jó érzés, hogy még most is megmaradt a kapcsolatunk. Ő nagyon kedves, pozitív, és mindig jó vele lenni”

– tette hozzá a brit játékosnő.

Alcaraz is megszólalt a terveiről

Carlos Alcaraz pedig tréfásan mesélte el, hogyan jött össze a közös párosuk a közelgő US Openre:

„Megváratott, mielőtt igent mondott volna. Azt mondta, meg kell kérdeznie a csapatát, de tudtam, hogy úgyis igent fog mondani” – idézte a spanyolt a Mail Sport.

A Queen’s Clubban rendezett múlt heti tornán Raducanu többször is feltűnt a lelátón, amikor Alcaraz játszott – mosolyogva, drukkolva, és egy bennfentes szerint „mintha szinte együtt érkeztek volna, egész nap nevettek, beszélgettek, olyan természetesen jöttek ki egymással, hogy mindenkinek ez volt a téma a játékokon túl is” – írta meg az Origo.

Carlos és Emma között láthatólag nagy az összhang Fotó: Nathan Stirk

A brit The Sun pedig egyenesen arról számolt be, hogy a spanyol sztár „állítólag Emma hoteljében is megjelent”, ami csak olaj volt a tűzre. Bár a két játékos hivatalosan továbbra is csak jó barátként beszél egymásról, a szurkolók és a sajtó többet sejt. Főleg, miután Raducanu ismét a lelátón tűnt fel, amikor Carlos Alcaraz szetthátrányból fordított Rublev ellen Wimbledonban. És ha ez mind nem lenne elég, akkor már az is biztos, hogy a US Openen már párosban is láthatjuk őket együtt, és a teniszrajongók joggal kérdezhetik: vajon csak a pályán alkotnak majd tökéletes párost – vagy azon túl is?